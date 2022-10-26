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【iMoney 15周年Jetso】$10 購買安妮美食精選養生花茶系列

理財智慧 15:03 2022/10/26

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喝花茶的淵源由來已久，明朝《本草綱目》和《茶譜》均有以花朵來薰香茶葉的記載。花茶，從色、香、味均有其可觀賞之處，亦有不同的天然功效，可因應個人體質和徵狀挑選飲用，既能調理身體又可養顏美肌。

適逢【iMoney 15周年】我們為你帶來至抵優惠。即日起至10月31日於安妮美食網店使用折扣碼【IMONEY】，即可享讀者價 $10 購買安妮美食各款精選養生花茶乙罐。

 

於網店下單並付款後，將有專人聯絡取貨安排。如有查詢，可Whatsapp/致電 6681-6739。

【共12款精選養生花茶（獨立小罐裝）】

1. 黑枸杞決明子菊花茶 – 養肝明目、調節血脂、清肝散熱

2. 洛神花桂圓玫瑰花茶 – 助消化，補血，美顏安神

3. 枸杞首烏茶 – 養髮烏髮、養肝明目

4. 桂花玫瑰花茶 – 美顏安神、化痰散淤

5. 洋甘菊檸檬茶 – 鎮定安眠、紓緩情緒

6. 杜仲桑寄生紅棗茶 – 補肝腎，降血壓，補血氣益血脈

7. 羅漢果胖大海甘草茶 – 清熱降火、潤腸通便、解毒

8. 枸杞黃芪白菊花茶 – 養肝明目、利尿解毒、清肝散熱

9. 桑葚南棗茶 – 補血養肝、美顏補腎

10. 黃芪丹參茶 – 補益脾肺、活血化瘀

11. 金銀花連翘茶 – 清熱解毒、利尿強心

12. 三花減肥茶 – 美顏安神、清熱解毒、和胃理氣

取貨地點﹕

1) 九龍灣臨興街21號美羅中心2期3樓22室（出電梯左轉）（九龍灣站B出口；HKU Space對面）

2) 油麻地佐敦道13-15號地下普門堂中醫養生館（佐敦港鐵站B1出口；裕華國貨對面）

 

^圖片只供參考

^優惠期至2022年10月31日

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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