英相辛偉誠兩女讀私立寄宿學校 與碧咸愛女做同學

英國新首相辛偉誠身家豐厚，外界對其家庭背景相當好奇。辛偉誠與妻子阿克沙塔育有兩名女兒，現年11歲的Krishna及9歲的Anoushka 。二人每年最少花費4.4萬英鎊（39.6萬港元）學費培養愛女入讀私立學校，連前球星碧咸女兒Harper都是校友。

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現年42歲的辛偉誠（Rishi Sunak）於2009年與印度富商女兒阿克沙塔（Akshata Murthy）結婚，婚後肓有兩名愛女。

英媒報道指，辛偉誠夫婦為致力培養女兒成才，安排11歲的Krishna與9歲的Anoushka入讀位於南肯辛頓（South Kensington）的私立女子寄宿學校Glendower Prep School。未計及其他生活開支，兩女每年的學費最少要4.4萬英鎊。

Glendower Prep School官網顯示，學校於1895年創立，為4歲至11歲女孩提供優質教育鼓勵學生成為「具創造力、獨特、思想開明及獨立的人」，以高學術成績及傑出運動表現而著名。

碧咸（David Beckham）的11歲愛女Harper都就讀於此，不排除Harper曾與首相大女同班。

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愛女心切的辛偉誠，在擔任財相時受訪時曾透露，為了大女Krishna在最後的小學階段，熟習獨自行路上學，全家不惜遷出首相府附近的公寓，搬回肯辛頓大宅。

據悉，Krishna即將升讀新私立寄宿學校，該校每年學費高達4.1萬英鎊（36.9萬港元）。

辛偉誠擔任首相後，據報他們一家四口將搬到首相府，其6歲拉布拉多愛犬Nova亦很可能與拉里共處一室。

辛偉誠於6月受訪時表示，自己現時專注發展事業，未有打算再生多胎，認為無法抽時間陪伴她成長。

責任編輯：郭麗明