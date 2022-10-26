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【旅遊復甦】飛機生產進度落後　難追上旅遊需求復甦

商業 15:23 2022/10/26

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航空公司面臨飛機短缺，班次及機票價格亦難以重回疫情前水平。（法新社圖片）

跨境旅遊防疫限制鬆綁，航空需求復甦。然而，航空公司卻面臨飛機短缺，致班次及機票價格亦難以重回疫情前水平。

【通脹壓力】空中巴士向4國員工發放特別津貼　每名員工獲超過1.1萬元

綜合外電報道，新飛機交付進度落後，影響航空服務恢復，成為航企現時面對的最新挑戰。以JetBlue Airways為例，該企原訂於明年將會來到來自空中巴士（Airbus）的29部飛機，但現時所知，只會收到22部。JetBlue Airways財務總監Ursula Hurley解釋，相信大家亦知道飛機製造商正面對人手及供應鏈方面的挑戰，JetBlue Airways將會與他們緊密合作，應對當前狀況。

除了JetBlue Airways，美國航空（American Airlines）財務總監Derek Kerr亦指，原本預計將於明年接收27部波音737 Max 8飛機，但相信最終能如期交付的只有19部。

平機票不再？

此況意味著，在疫情下減慢發展的航企，現時要再次擴充並不容易。加上機師亦出現短缺，運力難以全面恢復，令廉航更難營運。

空中巴士及波音的管理層，近月亦分別透露，供應鏈及人手短缺問題，令飛機生產進度難以滿足航空需求復甦。引擎生產商亦面對同樣問題，業者之一Raytheon Technologies指，雖然企業已每日採取不同措施，以減少供應鏈及勞動力的問題，但估計生產壓力仍會在明年維持。

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責任編輯：葉泳珊

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