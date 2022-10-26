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【澳門通關】賭股向好、永利升逾4%　澳門公布內地團訪澳防疫指引

股市 15:02 2022/10/26

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【澳門通關】賭股向好　澳門公布內地團訪澳防疫指引

據澳門廣播電視報道，內地四省一市即將恢復赴澳旅行團，澳門衛生局就此制定防疫指引，接待旅行團發布指引，建議旅行團組織者注意，包括限制每團人數，詳細記錄活動行程，領隊及導遊在持續工作期間至少7天1次核酸檢測。

濠賭股向好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升1.5%至2.3%，永利 （01128） 升4.7%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 均升2%。

指引建議，工作人員及參團人士須申報10天外遊史，與新冠個案有接觸等風險人士應暫緩接待，團員及組團旅行社等人員的手機或微信號等聯絡方式需保存至少 14天，每天為團員測溫；除了進食等必要情況外，行程期間應盡量全程戴口罩，搭車及共餐等活動的人員組合及座位要盡量固定並作記錄，非同行者保持 1 米社交距離。倘行程中有自由活動時間，亦應要求團員自行記錄出入時間等詳細行程。

指引亦列明，一旦發現團員為紅黃碼或出現發燒、腹瀉等新冠疑似症狀，應即時暫停有關人士繼續行程及前往就醫，導遊亦應即時向所屬旅行社匯報；若有較多人不適，應通知旅遊局及衛生局疾控中心。指引亦要求旅行社組織者提醒團員，離團後若被認為屬新冠個案及密接者，應及時通知澳門地接社。

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