維珍澳洲航空推百萬大抽獎 符合一另類條件先可參加

隨著各地撤銷出入境限制及開放旅客業，旅行社與航空公司都推出新優惠吸客。而維珍澳洲航空就推出獎品總值約百萬港元的大抽獎，但就要求乘客需要乘坐飛機中間座位，才符合條件參加抽獎。

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維珍澳洲航空（Virgin Australia）近期於社交媒體進行一項民調，訪問超過7,500名網民，結果顯示只有0.6%受訪者喜歡坐飛機的中間座位。

該公司為吸引更多乘客坐中間座位而推出大抽獎，獎品總值23萬澳元（約115.7萬港元），只容許坐中間座位的乘客參加抽獎。

每周的獎品都不一樣

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由周二（25日）起至明年4月23日期間，年滿18歲而又坐飛機中間座​​位的Velocity飛行常客會員，都可以使用維珍澳洲航空的應用程式參加抽獎。

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維珍澳洲航空行政總裁Jayne Hrdlicka指，公司希望能使旅客的旅程體驗更精彩，今次只需旅客坐在飛機中間座位就可參加抽獎，是一個令人興奮的創新計劃。

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責任編輯：鄭錦玲