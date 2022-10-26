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【加電費】中電預告明年加電費將無可避免　蔣東強：燃料帳負結餘不斷擴大

Hot Talk 14:31 2022/10/26

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【加電費】中電預告明年加電費將無可避免　蔣東強：燃料帳負結餘不斷擴大

國際燃料價格大幅上漲，中電 （00002） 及港燈 （00006） 均多次預告要加電費。中華電力總裁蔣東強表示，現時地緣政治升溫，國際燃料市場非常波動，燃料供應也受到很大衝擊，價格大幅飈升，導致發電燃料成本急漲，中電的燃料帳負結餘正逐步加深，在龐大沉重的成本壓力下，預期明年加電費將無可避免，中電目前正在與政府商討明年電費水平，完成後會適時公布。

今年來中電淨電價上升12.6%

中電的燃料調整費，已由1月的每度電38.6仙，升至11月的54.8仙，期內淨電價上升12.6%。蔣東強預計，今年燃料賬開支將超過200億元，而今年6月底的燃料帳結餘已達負結餘約20億元，較去年底的負結餘約11億元擴大，預期今年底的負結餘水平將進一步加深。

蔣東強指，很多不同城市的電費加幅相當高，例如東京、新加坡，及歐洲城市如柏林、羅馬、倫敦等，住宅客戶的電費由去年初至今年9月，已累升44%至102%不等，香港的價格升幅相對溫和，主要與有內地的可靠能源供應、足夠的天然氣供應及多元化燃料組合有關。

【石Sir一周前瞻及異動股】太古A、招金礦業、中海油田服務

相關文章：【加電費】中電阮蘇少湄：國際能源價格飈升、今年淨電價已增8%　明年電價無可避免面臨上調壓力

相關文章：【公用股】中電派第三期中期息0.63元　燃料成本壓力沉重、電價將無可避免受到影響

編輯：陳韻妍

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港股 中電控股（00002） 新能源 能源供應 天然氣 電力 電費 港燈 中電 地緣政治

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