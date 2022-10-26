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辛偉誠獲澤連斯基邀請訪烏克蘭 承諾繼續援烏抗俄

環球社會熱點 15:00 2022/10/26

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辛偉誠周二（25日）正式上任英國首相，首日就和多國領袖通話。辛偉誠和烏克蘭總統澤連斯基通話期間，獲邀到訪當地。辛偉誠重申，英國將繼續向烏克蘭提供支援。辛偉誠同日亦和美國總統拜登通話，指英美兩國是最親密的盟友。俄羅斯則指，未見英俄關係有積極變化的原因。

辛偉誠組英新内閣 侯俊偉留任財相柏斐文官復原職 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）和澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話期間承諾，英國將繼續支援烏克蘭對抗俄羅斯。辛偉誠在社交平台Twitter上表示，能與澤連斯基交談是一種榮幸，並指對方和烏克蘭民眾都可依靠英國的支持，強調永遠和烏克蘭站在一起。

澤連斯基在通話期間邀請辛偉誠到訪當地，並祝賀他印度傳統節日排燈節快樂。辛偉誠回應表示感謝，希望雙方很快就會見面。澤連斯基其後亦在Twitter帖文中形容對話精彩，雙方同意為兩國關係書寫新篇章。

辛偉誠上任當日在首相府門外發表就職演説，批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在烏克蘭發動戰爭，破壞了全球能源市場和供應鏈的穩定。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，未見到任何先決條件、理由及希望，讓英俄兩國關係在可見未來出現任何積極變化。

辛偉誠成英首位印度裔首相 同鄉大讚「英國奧巴馬」 【下一頁】

辛偉誠完成內閣改組數小時後，率先和拜登（Joe Biden）通話。他在社交平台Instagram中形容，英美兩國為最親密的盟友，重申兩國擁有特殊關係。根據首相府公布細節，兩人期間交流了俄烏戰爭、英國與歐盟關係及中國崛起等議題。兩人料將在印尼舉行的G20峰會見面。

辛偉誠當日亦和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話，馬克龍其後在Twitter上表示，祝賀辛偉誠成為英國首相，兩國將繼續努力應對當前挑戰，包括俄烏戰爭。

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責任編輯：李俊儀

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