【冬日好去處】奧海城「冬日夢幻樂園」室內冰上世界 設2,000呎生態環保溜冰場 提供超過400節溜冰體驗班

由今年11月19日起至下年1月2日，奧海城將推出「冬日夢幻樂園」室內冰上世界，屆時商場內將設有巨型2,000呎生態環保溜冰場，並提供超過400節溜冰體驗班。此外，商場亦邀得本地「花樣溜冰女神」、香港女子花式溜冰運動員馬曉晴等人表演冰上聖誕匯演。

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全新的2,000呎溜冰場以生態環保為賣點，除了給予大眾嶄新的溜冰體驗外，亦希望藉此向新生代推廣環保訊息，當中的環保冰採用瑞士品牌研發之零能耗生態環保技術並以高密度分子結構打造，毋須水電，將一般溜冰場所需的高能源消耗降低至零，而且其特殊高密度分子結構能夠將冰鞋刀片對冰面的損耗降至最低，從而延長冰場的周期，達到減廢作用，玩樂同時實踐環保生活理念。

活動期間商場將提供超過400節的溜冰初體驗，由專業溜冰教練駐場，教授4至12歲的小朋友平衡及滑行的技巧，讓小朋友初嘗溜冰的滋味，更可循序漸進體驗當中樂趣。為了讓家長與小朋友同樂，商場更特設親子體驗時段，於冰場內同步學習共享親子樂。S+ REWARDS或Olympian Kids會員只需於會員手機應用程式以指定點數即可報名參加。

氣墊球機是遊樂園中最受歡迎的遊戲之一，活動期間場內更設有超巨型氣墊球，參加者可以相約三五知己自行組隊對戰，參加者需以手腳並用地將氣墊球推入對方龍門，方可以取得分數，大考身手及團隊合作性。

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聖誕假日期間，商場亦邀得一眾溜冰好手於場內上演冰上匯演。當中包括曾代表本港出戰及贏得多項國際賽事的「花樣溜冰女神」馬曉晴（Maisy），屆時將與一眾花樣溜冰教練及學生為大家帶來精彩又專業的演出。

熱愛新派運動的朋友更可親臨冰上運動挑戰站，大玩冰球及冰壺不同挑戰，前者玩樂節奏快速，置身其中必定緊張刺激，同時亦可訓練參加者身體之協調性及擊球控球速度；至於冰壺則大考參加者眼界與手力，參加者需將冰壺推出至指定位置，成功挑戰有機會贏得精美禮物。S+ REWARDS或Olympian Kids會員只需於會員手機應用程式以指定點數即可換領挑戰站遊戲券乙張。

另外，商場將邀請本地球會參加3人vs 3人的冰球挑戰賽，屆時多支球隊將會聚首一堂，全力以赴在冰上大對決。大家可近距離感受冰球比賽的臨場緊張刺激，更可為本地運動員加油打氣。有興趣參加之球會可密切留意奧海城Facebook上的報名詳情。

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責任編輯：嚴浩文