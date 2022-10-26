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【adidas】adidas正式終止與Kanye West合作　停產Yeezy預計大蝕20億元

商業 14:00 2022/10/26

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adidas稱，此舉預計將使該企今年的利潤減少2.5億歐元（約19.54億港元）。（法新社圖片）

美國著名饒舌歌手Ye（原名Kanye West）近期發表了一連串種族歧視及反猶太言論，不少品牌紛紛與之切割，adidas亦決定結束兩者近10年的合作關係，正式發佈結束合作的聲明。

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Kanye West在本月出席巴黎時裝周的活動時，身穿印有「白人的命也是命」（White Lives Matter）的T恤，被認為散播種族歧視主義。過了不到幾天，又發表了有關反猶太主義的言論，Instagram及Twitter隨即封鎖其個人帳號。

這間總部位於德國的公司在官方聲明表示：「adidas不會容忍反猶太主義和任何其他仇恨言論，Kanye West最近的言論和行為是不能接受的，違反了公司多元化、包容性、互相尊重和公平的價值觀。」

adidas獨家擁有設計權

adidas表示，經過徹底調查，決定立即終止合作，停止生產Yeezy產品和其他相關業務，並不會再向Kanye West和其公司付款，adidas為現有產品，即包括合作關係時推出的新、舊配色，以及設計權的唯一擁有者。

adidas亦稱，此舉預計將使該企今年的利潤減少2.5億歐元（約19.54億港元）；而Kanye West方面，其資產亦會大幅度縮水，並被逐出福布斯（Forbes）的億萬富豪名單（The World's Billionaires）。

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責任編輯：李智美

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