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【平治Benz】平治集團第3季收入增19%　上調全年銷售回報率預測

股市 13:36 2022/10/26

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【平治Benz】平治集團第3季收入增19%　上調全年銷售回報率預測

德國車廠平治集團（Mercedes-Benz Group）公布第3季業績，期內收入按年增19%至377億歐元（約2948億港元）；稅前利潤增長按年增83%至52億歐元（約407億港元）。此外，平治集團將經調整全年銷售回報率（ROS）預測由12%至14%上調到13%至15%，而今年首9個月經調整ROS則為15%。

由於持續的半導體短缺和物流瓶頸，平治集團稱，客戶訂單在很大程度超越有限的供應，集團觀察到需求強勁，尤其是高端和電動汽車。隨著未來向全電動轉型，平治房車 BEV（純電動汽車） 銷量今年首9個月按年增156%，上季增長183%。

平治提到，歐洲能源供應的不確定性及亞洲持續新冠疫情挑戰繼續影響消費者情緒，平治提到，公司會保持警惕，並準備保護供應鏈，並最大限度地減少或替代汽車生產中使用天然氣，預計若區域集中生產，將出現50%的天然氣減排潛力。

展望方面，平治提到，消費者和企業面臨的持續非常高的通脹壓力、央行加息以及全球供應鏈的持續瓶頸使前景更加困難，另外中國疫情為市場發展帶來不確定性。

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