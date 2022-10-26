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英國基層保守黨員紛退黨 辛偉誠勝選如被「出賣」

環球社會熱點 14:30 2022/10/26

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辛偉誠成為英國史上首位非白人首相，他上任後承諾要團結英國及保守黨。但辛偉誠勝出保守黨黨魁選舉後，多名保守黨支持者隨即取消黨籍，有民眾批評精英出身的辛偉誠勝選是違背基層選民意願。英國右翼政黨透露，上周有數千名前保守黨人，改為加入該黨。

辛偉誠成英首位印度裔首相 同鄉大讚「英國奧巴馬」 【下一頁】

英國獨立電視（ITV）報道指，辛偉誠（Rishi Sunak）在無競爭對手之下自動當選保守黨黨魁，基層選民對此意見迴異。

現年60歲的退休護士Lyn Bond，自18歲起是保守黨忠實支持者。確認辛偉誠勝選後，她已即時發電郵申請取消黨籍。她形容保守黨淪落至此，她感到非常難過，她也沒想到在2019年大選取得壓倒性勝利的保守黨，最終敗給黨派內鬥。

Bond強調自己40年以來一直沒有懷疑政治取態，直至保守黨推舉辛偉誠當選首相，但黨員完全不知發生什麼事，認為已經無法再相信保守黨。

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來自伯明翰的零售業人員Samuel Juke，2019年申請加入保守黨並於當年選舉投票給約翰遜（Boris Johnson）。Juke對辛偉誠勝選感到憤怒，認為他沒有得到黨員授權。Juke直言對於身為保守黨員感到羞恥，正考慮與其他人一樣取消黨籍。

BBC報道指，保守黨地區職員兼黨員、現年46歲的Sean Matthews批評黨魁選舉結果違背基層選民意願，形容辛偉誠當選是「壓死駱駝的最後一根稻草」。他已取消保守黨黨籍，改為加入「英國改革黨」（Reform UK）。

英國改革黨黨魁泰斯（Richard Tice）透露，上周已有數千名前保守黨人加入該黨。

保守黨基層組織主任Ben Harris-Quinney亦批評，黨內閉門決定首相一位誰屬的做法荒謬，應該像2016年脫歐公投一樣，舉行大選獲取人民授權。

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責任編輯：郭麗明

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