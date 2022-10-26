【的士保險】AXA安盛與忠誠車行及安的科技合作　收集行車數據向駕駛表現良好的車隊給予保費折扣

▲ 【的士保險】AXA安盛與忠誠車行及安的科技合作 收集數據向駕駛表現良好的車隊給予保費折扣

AXA安盛與忠誠車行及安的科技（TaxiSafely）合作，推出全港首個保險公司聯乘的士車行的車聯網（Internet of Vehicle，IoV）項目，利用創新科技加強的士行車安全，保障的士司機、乘客及其他道路使用者的安全。AXA安盛與忠誠車行將會定期檢視及分析所收集的數據，評估的士車隊的駕駛安全。

忠誠車行旗下合共50部星群的士的車隊及合資格的士將會率先安裝由安的科技研發的車載資通訊（Telematics）系統，該偵測儀器設置獨有的高靈敏度雙鏡頭（Duo lens），能夠以3D鏡頭實時監測路面情況，精準定位所有障礙物，並就前車距離、切線等較高風險的注意事項，向的士司機發出實時提示，避免意外發生。

綜合行車數據、過去核保及理賠紀錄來釐定保費

AXA安盛會參考的士綜合行車數據、過去核保及理賠紀錄來釐定其汽車保險的保費，向駕駛紀錄良好的車隊給予保費折扣優惠，公平對待駕駛表現良好的司機，務求利用科技支持及推動的士業界提升駕駛安全。

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示，的士是香港公共交通的重要一環，我們相信是次合作將會惠及的士司機、乘客及所有道路使用者，並希望啟發其他擁有相同理念的公司攜手提升整體道路安全。

忠誠車行執行董事暨星群的士創辦人鄭敏怡指，期望透過今次與AXA安盛及安的科技的合作，善用數據科學，有效地提升的士業界的安全標準及讓市民乘搭的士時加倍安心。安的科技行政總裁兼創辦人黃碩東表示，期望通過今次合作，提升職業司機整體駕駛安全及意識，從而提升整體路面交通安全。

以大數據分析每名司機的獨立駕駛評分及表現總結

由安的科技研發的車載資通訊系統收集準確的行車數據，透過4G將數據傳送至加密的雲端系統，再以大數據分析，得出每名司機的獨立駕駛評分及表現總結。系統並會提供交通黑點報告，以及就個別司機的駕駛表現的技術改進方案，以提升的士車隊的整體駕駛表現。

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編輯：陳韻妍