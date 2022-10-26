【蘋果爭議】Spotify進軍有聲書市場受阻　抨擊蘋果「扼殺競爭」

▲ Spotify強調，蘋果App Store政策不僅傷害消費者，更傷害了作者和出版商，屬於扼殺競爭。

蘋果（Apple）App Store政策一直飽受爭議。音樂串流平台Spoitfy近日也直斥蘋果「扼殺競爭（choking competition）」，不但收取高達30%的抽成，App Store購買過程也太過複雜，導致Spotify難以銷售有聲書，無利潤可言。

【蘋果新功能】iOS 16.1新功能 iPhone用戶可選潔淨能源充電

【Apple】兩大蘋果作業系統更新 iPadOS 16、macOS Ventura釋出

Spotify表示，蘋果已三次拒絕了其提出的有聲書購買程序，主因為Spotify違反了App Store的政策。該企又指，蘋果的規則使在Spotify上購買有聲書的過程過於複雜和混亂，並稱蘋果正任意改變其規則，但卻又無法加以解釋。

為了遵守蘋果的政策規定，Spotify只能隱藏有聲書的價格，並且不讓用戶在應用程式上購買。若用戶需要購買，就需要Spotify透過電子郵件發送用戶鏈結，再從網上下載。Spotify強調，這不僅傷害消費者，更傷害了作者和出版商，屬於扼殺競爭。

【蘋果加價】版權成本上升 Apple Music、Apple TV+月費上調

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：