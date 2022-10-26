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拜登接種二價新冠疫苗 呼籲美國民眾盡快打針

環球社會熱點 13:19 2022/10/26

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美國總統拜登周二（25日）接種二價新冠疫苗，他表示美國已經有超過100萬人死於新冠肺炎，呼籲民眾趁假期來臨前盡快接種二價疫苗。據悉，美國暫時只有2,000萬人接種了新版二價疫苗。

【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強 【下一頁】

下月即將步入80歲的拜登（Joe Biden）今年兩度確診新冠肺炎，他周二接種可應對Omicron變種BA.4和BA.5的二價疫苗。他在醫生為其注射疫苗前，再次呼籲所有美國人盡快接種。

拜登指美國已有超過100萬人死於新冠肺炎，敦促民眾放下黨派政治鬥爭。他強調美國人可做大量事來減少新冠肺炎死亡人數，包括用疫苗、工具及治療藥物。

白宮上周表示，美國僅有2,000萬人接種了新版二價疫苗，其中僅有20%長者接種。拜登認為有需要加快接種進度，敦促民眾本月底前接種二價疫苗，以便在放假期間已獲得足夠防護力。

【輝瑞疫苗】美國售價料劇增近4倍 每劑最低逾850元 【下一頁】

白宮抗疫協調官賈阿（Ashish Jha）更建議，絕大多數美國人應該每年接種一次疫苗。他透露病毒或於冬天加速傳播，而接種疫苗是保護自己的最佳方式。

美國流感季節到來，而且當地最近幾周的呼吸道合胞病毒（RSV）個案激增，尤其是兒童感染病例激增，為醫療系統帶來壓力。

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責任編輯：鄭錦玲

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