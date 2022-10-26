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【烏克蘭戰爭】普京促加快生產武器支援俄軍 減少官僚主義

環球社會熱點 14:00 2022/10/26

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留在烏克蘭前線參戰的俄軍近日被指軍備不足，俄羅斯總統普京敦促政府減少官僚主義，生產足夠武器及物資支援前線俄軍。俄羅斯媒體亦承認，普京下令徵召30萬人後，很多士兵未能獲得醫療包及防彈衣等基本設備。

俄致函聯合國指烏使用骯髒彈 遭烏反駁欲戰局升級 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周二（25日）主持一個新成立委員會的會議，該委員會旨在加快俄羅斯軍隊武器與物資生產及交付。普京在會議期間，敦促政府減少官僚主義，以生產足夠武器及物資支援在烏克蘭的俄軍。普京強調，需在所有領域加快節奏。

俄羅斯新聞報道承認，在普京下令徵召30萬預備軍役人員後，很多士兵未能獲發醫療包及防彈衣等基本設備，需要自行準備。亦有報道指，愈來愈多俄羅斯士兵被迫使用陳舊的武器，部分新徵召的士兵幾乎未受任何培訓就需趕赴前線。

美民主黨眾議員去信拜登 要求促成俄烏和談停止戰爭 【下一頁】

英國國防部周二報告亦指，俄羅斯火炮彈藥出現不足。為填補遠程精準武器的缺口，俄羅斯或會使用大量無人機突破烏克蘭防空系統。有美國戰爭研究所亦指，俄羅斯放緩導彈及無人機襲擊進度，或反映其兩者庫存減少，以及實現俄羅斯當局目標成效有限。

俄羅斯襲擊造成烏克蘭大量人員傷亡，及眾多房屋及建築被毀。世界銀行估計，至今已對烏克蘭造成高達3,500億歐元（約2.7萬億港元）損失。

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責任編輯：李俊儀

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