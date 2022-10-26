▲ 【香港經濟】信置：港息不會如美息般高、對本港樓市前景樂觀 實施「0+0」對經濟及各行各業均有好處

美國聯儲局預期於下周再加息0.75厘，信和置業 （00083） 副主席黃永光表示，沒有水晶球去預測未來市況，但不少分析員都估計美國於年底前會再加息兩次，相信本港息口不會如美國息口般高，而且港息仍處於歷史上較低水平，加上失業率已由高峰回落至3.9%，「0+3」實施後又令商場及餐飲業氣氛轉好，故此對本港樓市前景樂觀。

上車需求仍很大 未來一年推5樓盤

執行董事田兆源指，近年海外經濟數據有緩和跡象，相信聯儲局的加息幅度及速度有可能緩和，目前上車需求仍很大，部分地點優越的樓盤仍受市場歡迎。

推盤方面，田兆源稱，信置未來一年約有5個新盤推出，包括日出康城凱柏峰、油塘通風樓項目、中環結志街、黃竹坑項目等，集團應佔約1500伙，會於適當時候推出市場。

0+3已實施約一個月，田兆源表示，本港疫情回穩後，經濟及社交活動均復甦，不少外國人都回港居住，帶動租務需求，租金亦一直上升，希望政府在平衡公眾健康及經濟發展下盡快實施「0+0」，對本港經濟及各行各業均有好處，有信心樓價可平穩發展。

他認為，隨政府逐步放寬防疫措施，限聚令亦放寬至12人，市民心情也變得放鬆，商場餐飲表現理想，民生商場亦見市民出外購物消費，加上世界盃即將來臨，配合消費券及節日效應，相信本港零售市道會有正面發展。

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記者：陳韻妍