【機迷熱話】遊戲平台Steam為開發者提出新「建議定價」　香港加幅幾多？

▲ Valve決定推出新的Steam定價工具，方便開發商對遊戲和DLC內容在各個地域的不同定價進行管理。

遊戲平台Steam近日更新開發者文獻庫有關定價的說明，表示將會更加頻繁更新地區定價建議，更即時地向開發者提供各國幣值的匯率數據，以制定定價。其中土耳其及阿根廷的最新建議價格，更比過往議價格上漲了至少454%。

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Steam遊戲定價會因地區不同而有不一樣的價格，促使有部分玩家利用VPN來以低價，購買遊戲，例如《地平線黎明時分（Horizon Zero Dawn）》登上 Steam 預購後，吸引不少玩家利用VPN到阿根廷購買，全因阿根廷售價僅需539.99比索（約176港元），而在香港定價398港元。

為了避免相關問題，Valve決定推出新的Steam定價工具，方便開發商對遊戲和DLC內容在各個地域的不同定價進行管理。目前Steam將會根據開發者選擇的美元價格，再為所有其他貨幣種類提供建議。當開發者輸入遊戲定價時，會注意到Steam根據美元價格顯示一組建議，隨即可以利用該建議選擇認為合適的部分、全部或不使用任何其他貨幣來定價。 Valve強調，Steam上的遊戲最終定價依舊由開發商自己決定。

而Steam各地區最新建議價格（以60美元為基礎），會出現不同的變動。例如：

。香港：258港元→ 365港元（漲幅41%）

。中國大陸：163人民幣→ 198人民幣（漲幅21%）

。台灣：858台幣→ 898新台幣（漲幅5%）

。俄羅斯1085盧布→ 1900盧布（漲幅75%）

。巴西110雷亞爾→ 162雷亞爾（漲幅47% ）

。土耳其92里拉→ 510里拉（漲幅454%）

。阿根廷650比索→ 3,800比索（漲幅485%）

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責任編輯：曾曉汶

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