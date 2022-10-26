  • 26°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 16:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】遊戲平台Steam為開發者提出新「建議定價」　香港加幅幾多？

科技 15:15 2022/10/26

分享：

分享：

Valve決定推出新的Steam定價工具，方便開發商對遊戲和DLC內容在各個地域的不同定價進行管理。

遊戲平台Steam近日更新開發者文獻庫有關定價的說明，表示將會更加頻繁更新地區定價建議，更即時地向開發者提供各國幣值的匯率數據，以制定定價。其中土耳其及阿根廷的最新建議價格，更比過往議價格上漲了至少454%。

【虛擬世界盃】港企推NFT足球策略遊戲　送英超門票及PS5遊戲機

【串流遊戲】Google將關閉串流遊戲平台Stadia　稱用戶訂閱量未達預期水平

Steam遊戲定價會因地區不同而有不一樣的價格，促使有部分玩家利用VPN來以低價，購買遊戲，例如《地平線黎明時分（Horizon Zero Dawn）》登上 Steam 預購後，吸引不少玩家利用VPN到阿根廷購買，全因阿根廷售價僅需539.99比索（約176港元），而在香港定價398港元。

為了避免相關問題，Valve決定推出新的Steam定價工具，方便開發商對遊戲和DLC內容在各個地域的不同定價進行管理。目前Steam將會根據開發者選擇的美元價格，再為所有其他貨幣種類提供建議。當開發者輸入遊戲定價時，會注意到Steam根據美元價格顯示一組建議，隨即可以利用該建議選擇認為合適的部分、全部或不使用任何其他貨幣來定價。 Valve強調，Steam上的遊戲最終定價依舊由開發商自己決定。

而Steam各地區最新建議價格（以60美元為基礎），會出現不同的變動。例如：

。香港：258港元→ 365港元（漲幅41%）

。中國大陸：163人民幣→ 198人民幣（漲幅21%）

。台灣：858台幣→ 898新台幣（漲幅5%）

。俄羅斯1085盧布→ 1900盧布（漲幅75%）

。巴西110雷亞爾→ 162雷亞爾（漲幅47% ）

。土耳其92里拉→ 510里拉（漲幅454%）

。阿根廷650比索→ 3,800比索（漲幅485%）

【遊戲熱話】Steam App推出限時測試　支援多種登入方法

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【遊戲熱話】Xbox Game Pass推新方案　允許同國家5名家庭成員加入
2022/08/29
【遊戲熱話】Xbox Game Pass推新方案　允許同國家5名家庭成員加入
【機迷福音】《微軟模擬飛行》免費更新　推廣《壯志凌雲：獨行俠》上映
2022/05/27
【機迷福音】《微軟模擬飛行》免費更新　推廣《壯志凌雲：獨行俠》上映
【Microsoft】微軟Xbox免費遊戲內植入廣告？　廣告計劃擬今年第三季推出
2022/04/17
【Microsoft】微軟Xbox免費遊戲內植入廣告？　廣告計劃擬今年第三季推出
【元宇宙】Meta測試元宇宙「賺錢工具」​​　開放創作付費功能
2022/04/12
【元宇宙】Meta測試元宇宙「賺錢工具」​​　開放創作付費功能

你可能感興趣

【遊戲熱話】Xbox Game Pass推新方案　允許同國家5名家庭成員加入
17:36 2022/08/29
【遊戲熱話】Xbox Game Pass推新方案　允許同國家5名家庭成員加入
【機迷福音】《微軟模擬飛行》免費更新　推廣《壯志凌雲：獨行俠》上映
12:11 2022/05/27
【機迷福音】《微軟模擬飛行》免費更新　推廣《壯志凌雲：獨行俠》上映
【Microsoft】微軟Xbox免費遊戲內植入廣告？　廣告計劃擬今年第三季推出
13:30 2022/04/17
【Microsoft】微軟Xbox免費遊戲內植入廣告？　廣告計劃擬今年第三季推出
遊戲平台 電玩手遊 科技產品 VPN 俄羅斯 俄羅斯盧布 台灣 中國 美元

下一篇文章

【請人難】亞太區網絡安全人員嚴重不足　職位空缺達216萬個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Apple】兩大蘋果作業系統更新　 iPadOS 16、macOS Ventura釋出
【Apple】兩大蘋果作業系統更新　 iPadOS 16、macOS Ventura釋出
【東南亞物流】細味東南亞市場差異　通過了解尋找商機
【東南亞物流】細味東南亞市場差異　通過了解尋找商機
【WhatsApp死機】WhatsApp今午突死機　個人及群組訊息均無法發出
【WhatsApp死機】WhatsApp今午突死機　個人及群組訊息均無法發出
【5G升級】50%印度用戶擬一年內換新手機　三星成首選品牌
【5G升級】50%印度用戶擬一年內換新手機　三星成首選品牌
【UAP調查】NASA成立「不明空中現象」研究小組　料明年中向公眾發表完整報告
【UAP調查】NASA成立「不明空中現象」研究小組　料明年中向公眾發表完整報告
【撤出俄羅斯】未找到買家維持業務　SAP延遲撤出俄羅斯計劃
【撤出俄羅斯】未找到買家維持業務　SAP延遲撤出俄羅斯計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款