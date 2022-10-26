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【行業點睇】內險首三季保費收入出爐 壽險逐步呈回暖

股樓投資 16:03 2022/10/26

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近日內險企相繼發布了今年首9個月的保費收入數字，中國人保（01339）、中國太保（02601）、新華保險（01336）、中國人壽（02628）、中國平安（02318）合計原保險保費收入為2.12萬億元（人民幣，下同），按年增長約4.1%，整體保持平穩增長。其中，財產險業務保費收入實現兩位數增速，反映行業處於上行通道。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

分析指，財險行業保費收入呈現普漲，加大了市場對於全年業績高增長的預期，但人身險業務整體仍處在深度轉型期，盈利下滑趨勢暫時難以扭轉。然而單看月份數字，壽險新業務價值降幅邊際正在收窄，顯示壽險業務正逐步企穩，並呈現回暖趨勢。據統計，中國人保、中國太保的保費收入增速最快，較去年同期增長10%、7.6%，中國人壽、中國平安、新華保險原保險保費收入增速分別為0.1%、2.2%和0.9%。

【延伸閱讀】大行點睇：美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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壽險方面，首9個月五家險企呈「四升一降」。其中，人保壽險、太保壽險、新華保險和中國人壽分別按年上漲5.8%、4.4%、0.9% 和0.1%，平安壽險保費收入下降2.5%。而從9月保費收入數據看，平安壽險、太保壽險保費收入按年增長分別為2.2%、21.1%，中國人壽、新華保險增速分別為1.9%、4.1%，壽險公司總保費收入已出現回迹象。據機構預測，壽險新業務價值回暖可能出現在2023年，主要因部分上市險企轉型已初有成效，個險代理人隊伍活動率有所提升，活動率及產能仍有提升空間。另外，在銀行降息、股市表現不佳之下，儲蓄型保險產品吸引力提升，新業務價值有望在2023年第一季轉正。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

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撰文：林衛

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