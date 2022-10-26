【渣打業績】渣打第三季除稅前法定溢利升40%　內房撥備增至1.53億美元

▲ 【業績】渣打第三季除稅前法定溢利升40%

渣打 （02888） 第三季除稅前法定溢利上升40%至13.9億美元，收入上升15%至43.3億美元。期內，渣打淨利息收入升11%至19.3億美元，淨息差因利率上升而按季上升8個基點至1.43%，產品組合變動及對沖部分抵銷了利率上升的影響。金融市場業務的表現創第三季度新高，按固定匯率正常化基準計算上升21%。財富管理業務按固定匯率基準計算下降15%，最大市場香港按固定匯率基準計算亦下降15%。至於普通股權一級資本比率為13.7%，處於13至14%目標範圍內的上半水平。

內房撥備至1.53億美元

集團指，第三季信貸減值支出2.27億美元，按年上升1.2億美元，按季上升1.6億美元，包括中國商業房地產風險敞口的1.3億美元，以及巴基斯坦和加納主權評級被下調所產生的9,600萬元。

現時的管理層額外撥加總額為2.04億元；與新型冠狀病毒相關的額外撥加減少3,900萬元至5,100萬元，以及與中國商業房地產相關的額外撥加增加2,700萬元至1.53億元。

料全年收入增13%

就今年全年而言，集團現時預期收入將增長約13%（撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算），與年初至今的增長一致。同時，又預期全年的平均淨息差約為140個基點，預期信貸減值將略高於年初至今的18個基點年化貸款損失率。集團又計劃在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營。

集團現時預期，2023年的淨息差平均數將繼續擴闊至約165個基點，加上業務繼續保持強勁的增長勢頭及正收入與成本增長差，意味保持良好進度於2024年（甚或更早）實現10%的有形股東權益回報目標。

渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，集團第三季業績強勁，該行在2月提出的5項策略性行動繼續取得重大進展，包括完成第二季業績中公布的5億元股份回購，令今年宣布的股東分派總額達14億元，有信心達成2024年的財務目標。

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編輯：姚卓然