【房住不炒】官媒：房地產業保持政策定力 提及住房「兩個體系」

「二十大」閉幕，官媒即重申政策方向。國內《經濟日報》文章指山，根據「二十大」精神，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度。同時表明，中國在住房領域將保持政策定力，房地產市場將朝著進一步實現高質量發展，提高人民的居住生活品質的方向而努力，實現穩地價、穩房價、穩預期目標。

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文章提及，未來中國將進一步健全「兩個體系」，一個是住房市場體系，另一個是住房保障體系，這兩者缺一不可。住房市場體系將緊跟市場需求，為購房者提供豐富的住房供給。住房保障體系主要由政府保障和兜底，即國家的住房保障體系以公租房、保障性租賃住房和共有產權住房為主體。

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其中，租購並舉也意味住房租賃將在解決住房問題中發揮更加重要的作用。當前，中國正在加快補齊住房租賃短板。在市場租賃住房需求和相關政策的引領下，住房租賃有望發展得更加成熟完善。保障性租賃住房是國家住房保障體系的重中之重。「十四五」時期，40個重點城市將建設籌集650萬套保障性租賃住房，可解決近2,000萬新市民、青年人的住房困難問題。

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撰文：林衛