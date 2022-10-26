【中國開關】《華爾街日報》報道 中國暗示對外企放寬防疫限制 藉以吸引跨國企業技術合作

據《華爾街日報》報道，中國政府日前發布一份通知，暗示可能對一些外國企業高管放寬嚴格的防疫邊境限制，藉此吸引跨國企業來華進行技術合作。文章提出，此舉動或回應美國的晶片出口管制措施。

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該份通知在周二（25日）於國家發改委網站上發布，更特別提及了半導體行業，要求各地方為跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬來華提供便利。這份通知還鼓勵引進國際一流人才團隊，敦促各地鼓勵外資在華設立研發中心，深化「科技開放合作」。

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報道引述了外國商業遊說團體和高管稱，這政策是一種改進，但外資將觀察這些政策能否得以實施以及如何實施。中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）主席伍德克（Jorg Wuttke）說：「這基本上是將現有國家政策歸攏在一起，政策的執行，從如何執行到時間框架，還有待明確。」

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撰文：林衛