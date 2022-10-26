【戶戶送】戶戶送第三季「餐廳信心指數」跌至5.4　不足半成餐廳預計「0+3」提高收入

▲ 本地餐廳對整體業績的滿意度輕微下降，由第二季的6.4/10跌至第三季的5.4/10。（戶戶送提供圖片）

戶戶送今日（26日）公布今年第三季「餐廳信心指數」的調查結果。結果顯示，本地餐廳對整體業績的滿意度輕微下降，由第二季的6.4/10跌至第三季的5.4/10。即使滿意度有所下降，受訪餐廳對餐飲業前景仍然樂觀。

【日本旅行】富士山擬斥73億建登山鐵路 國際組織評價正面 能否成事？

有關調查於9月30日至10月13日進行，37%受訪餐廳對第四季經濟環境持正面態度，高於上一季的36%。此外，41%受訪餐廳預計，「0+3」入境檢疫安排將提高第四季的收入，26%則認為收入會維持不變。

暑假期間堂食收入 與去年相若

而由於新冠疫情反覆，堂食業務增長放緩。第三季期間，僅有26%受訪餐廳的堂食收入錄得升幅。而56%餐廳的收入錄得下跌，30%則表示收入維持不變。隨著9月初每日平均感染人數再次突破一萬關口，今年中秋節期間，只有19%受訪餐廳的堂食業務收入比去年有所增長。當中81%的餐廳更表示，他們在今年暑假期間的堂食收入與去年相若，甚至錄得下跌。

最大營運壓力 來自工資成本

而人工成本、租金及食材價格繼續成為餐飲業最大的壓力來源。最多受訪餐廳認爲，第三季度最大的營運壓力來自於人工成本（41%），租金則排行第二（37%），緊隨其後為食材價格（22%）。隨著社交距離措施逐步放寬，餐飲業發展漸漸復甦，44%受訪餐廳表示，曾於第三季度增聘人手。

業界對前景仍有信心

雖然餐飲業繼續面臨旅遊及其他疫情限制措施的不確定性，受訪餐廳對業界前景的信心仍由上季的 39%輕微上升至 41%。

85%受訪餐廳並不計劃於第四季裁員，而78%則表示不會關閉任何分店。此外，15%餐廳更打算於第四季開設新分店。48%受訪餐廳則表示曾於第三季度加薪，其中46%表示薪金升幅介乎2%至5%，其餘大部分餐廳（39%）的薪金升幅則介乎5%至10%。

戶戶送香港區總經理許志賢表示：「隨著香港疫情逐步穩定並踏上復蘇之路，我們對本地餐飲業一如既往充滿信心。」

【零售】沃爾瑪重整女性貼身衣物及睡衣系列 看好市場需求

【飲食業】9月日本餐廳營業額回升 追近19年同月水平

責任編輯：李智美