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【請人難】亞太區網絡安全人員嚴重不足　職位空缺達216萬個

科技 14:00 2022/10/26

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雖然亞太區的勞動力增長幅度最大，但該地區的勞動力和職位數量差距卻擴大了52.4%，達到216萬。（法新社）

隨著全球企業加快數碼轉型，亦對網絡安全人員的需求急增。根據國際信息系統安全認證聯盟（ISC2）最新研究，亞太區的網絡安全勞動力增長最多，但仍出現超過216萬個職位空缺，60%的受訪企業表示網絡安全人員嚴重不足。

【網絡安全】Carousell香港用戶個人資料也被外洩　增受網路釣魚攻擊風險

ISC2《網絡安全勞動力研究報告》指出，今年全球網絡安全人員的數量創下近466萬的記錄，當中多達85.9萬人是來自亞太區。該報告估計，全球網絡安全勞動力同比增長11.1%，2022年將增加46.4萬個職位，當中以亞太區的增長幅度最大，達到15.6%；而北美區的網絡安全人員數量最多，達到134萬人。

技能差距  使公司陷網絡攻擊風險

研究又發現，雖然亞太區的勞動力增長幅度最大，但該地區的勞動力和職位數量差距卻擴大了52.4%，達到216萬，是全球缺口最大的地區。在整個亞太區中，60%企業表示嚴重缺乏網絡安全人員，56%企業更指出，技能差距使公司處於網絡攻擊的中等或極端風險。

【數據安全】多間企業現數據洩露事件　澳洲擬提高罰金至3.85億元

值得一提的是，新加坡是勞動力縮減最多的市場，網絡安全人員數量下降了16.5%，達到7.7萬人。有67%新加坡受訪企業表示，他們投資培訓人才，以防止或緩解他們公司的網絡安全人員短缺，原因是市場難以找到足夠的合資格人才。

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責任編輯：陳卓賢

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