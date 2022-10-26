  • 27°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 13:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Kanye West遭Adidas割席停售Yeezy 失億萬富翁地位

環球社會熱點 11:54 2022/10/26

分享：

分享：

美國饒舌歌手Kanye West（現稱Ye） 言行一向出位，他近日發表種族歧視及反猶太言論，多個知名品牌宣布與他割席。運動品牌Adidad周二（25日）宣布終止與Kanye West合作，估計Adidas損失價值2.5億歐元（19.5億港元）收入，而Kanye West料已喪失億萬富翁的地位。

英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視 【下一頁】

Adidas周二發表聲明，宣布與Kanye West結束近十年合作關係，即日起停止銷售與其合作推出的Yeezy系列產品。聲明表示，Adidas絕不容忍反猶太主義及任何形式的仇恨言論，批評Kanye West近日言論及行為是無法接受、仇恨及充滿危險，亦違反集團秉承多元化、包容、尊重及和平的價值觀。

Adidas與Kanye West於2013年開始合作，雙方在2016年擴大合作關係。Adidas更形容與Kanye West是有史以來最重要的夥伴關係。外媒估計，Adidas此舉將損失價值2.5億歐元收入。

由於Kanye West無法再與Adidas合作，周二已遭福布斯從億萬富翁名單上除名。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

易捷推28日埃及全包旅遊團 豪言「抵過留係英國過冬」 【下一頁】

Kanye West本月出席巴黎時裝周活動時，穿上印有「白人的命也是命」（White Lives Matter）的T恤，被認為是吹捧白人至上主義。他其後再涉及反猶太主義的言論，Instagram及Twitter隨即停用其帳號。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

辛偉誠組英新内閣 侯俊偉留任財相柏斐文官復原職
今日
辛偉誠組英新内閣 侯俊偉留任財相柏斐文官復原職
【烏克蘭戰爭】俄致函聯合國指烏使用骯髒彈 遭烏反駁欲戰局升級
今日
【烏克蘭戰爭】俄致函聯合國指烏使用骯髒彈 遭烏反駁欲戰局升級
辛偉誠成英首位印度裔首相 同鄉大讚「英國奧巴馬」
今日
辛偉誠成英首位印度裔首相 同鄉大讚「英國奧巴馬」
易捷推28日埃及全包旅遊團 豪言「抵過留係英國過冬」
今日
易捷推28日埃及全包旅遊團 豪言「抵過留係英國過冬」
英國高成數按揭數量大減 借九成半上車夢不再
2022/10/25
英國高成數按揭數量大減 借九成半上車夢不再

你可能感興趣

辛偉誠組英新内閣 侯俊偉留任財相柏斐文官復原職
今日 11:02
辛偉誠組英新内閣 侯俊偉留任財相柏斐文官復原職
【烏克蘭戰爭】俄致函聯合國指烏使用骯髒彈 遭烏反駁欲戰局升級
今日 11:35
【烏克蘭戰爭】俄致函聯合國指烏使用骯髒彈 遭烏反駁欲戰局升級
辛偉誠成英首位印度裔首相 同鄉大讚「英國奧巴馬」
今日 09:05
辛偉誠成英首位印度裔首相 同鄉大讚「英國奧巴馬」
網絡熱話 歌手 時裝服飾 歧視 Adidas Twitter 產品 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間13:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄致函聯合國指烏使用骯髒彈 遭烏反駁欲戰局升級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

辛偉誠誓修正卓慧思錯誤 獲英王委任成新揆（第二版）
辛偉誠誓修正卓慧思錯誤 獲英王委任成新揆（第二版）
【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
拜登幾乎在白宮盪失路 一面茫然向保安求救（多圖）
拜登幾乎在白宮盪失路 一面茫然向保安求救（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間13:00）
辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬
辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬
【烏克蘭戰爭】俄去信聯合國控烏擬用骯髒彈 美擬供烏鷹式防空系統（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄去信聯合國控烏擬用骯髒彈 美擬供烏鷹式防空系統（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款