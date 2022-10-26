Kanye West遭Adidas割席停售Yeezy 失億萬富翁地位

美國饒舌歌手Kanye West（現稱Ye） 言行一向出位，他近日發表種族歧視及反猶太言論，多個知名品牌宣布與他割席。運動品牌Adidad周二（25日）宣布終止與Kanye West合作，估計Adidas損失價值2.5億歐元（19.5億港元）收入，而Kanye West料已喪失億萬富翁的地位。

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Adidas周二發表聲明，宣布與Kanye West結束近十年合作關係，即日起停止銷售與其合作推出的Yeezy系列產品。聲明表示，Adidas絕不容忍反猶太主義及任何形式的仇恨言論，批評Kanye West近日言論及行為是無法接受、仇恨及充滿危險，亦違反集團秉承多元化、包容、尊重及和平的價值觀。

Adidas與Kanye West於2013年開始合作，雙方在2016年擴大合作關係。Adidas更形容與Kanye West是有史以來最重要的夥伴關係。外媒估計，Adidas此舉將損失價值2.5億歐元收入。

由於Kanye West無法再與Adidas合作，周二已遭福布斯從億萬富翁名單上除名。

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Kanye West本月出席巴黎時裝周活動時，穿上印有「白人的命也是命」（White Lives Matter）的T恤，被認為是吹捧白人至上主義。他其後再涉及反猶太主義的言論，Instagram及Twitter隨即停用其帳號。

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責任編輯：郭麗明