▲ 【異動股｜生科股】康希諾抽升兩成 上海啟動吸入用新冠疫苗

上海今（26日 ）起啟動吸入式新冠疫苗加強接種，意味由康希諾 （06158） 生產的疫苗已推出市場使用。康希諾股價一度高見64.5元，現抽升兩成，報63.7元。

上海市於今日起啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）加強免疫。公告指出，針對已全程接種國藥 （01099） 、科興生產的滅活疫苗以及康希諾生物生產的肌注式重組新冠疫苗（5型腺病毒載體）滿6個月的18歲及以上人群中，均可選擇使用吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）開展1劑次加強免疫接種。且加強免疫將免費接種。

據內媒報道，截至目前，上海已有超過2300萬市民完成新冠疫苗全程接種，其中超過1200萬市民完成加強免疫接種。

此前，康希諾於9月初公布，其所研發的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體），經國家衛健委提出建議，國家藥品監督管理局組織同意，作為加強針納入緊急使用。

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編輯：姚卓然