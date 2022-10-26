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【蘋果新功能】iOS 16.1新功能　iPhone用戶可選潔淨能源充電

科技 13:05 2022/10/26

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iOS 16.1新增了清潔能源充電功能。

蘋果（Apple）近年不斷聚焦於「環保」議題，除了聲稱以環保為由不再附送充電器外，近日更於iOS 16.1加入新功能。蘋果宣布，用戶更新後便可使用Clean Energy Charging （清潔能源充電）功能，讓用戶使用潔淨能源發電期間充電，不過暫時僅限美國地區可用。

【Apple】兩大蘋果作業系統更新　 iPadOS 16、macOS Ventura釋出

【廣告收益】蘋果明起於App Store增加廣告欄　中國地區除外

蘋果於官網提到，在最新的iOS 16.1系統，新增了清潔能源充電功能，讓iPhone用戶在低碳排放電力期間充電，減少碳足跡。用戶只需要到設置，然後按入電池頁面，就可看到電池健康與充電界面，並打開清潔能源充電功能。用戶使用時，需要確保已經打開定位服務和系統自定義功能。

該企也提到，在使用清潔能源充電時，手機鎖屏會出現何時充滿電的通知。

【蘋果加價】版權成本上升　Apple Music、Apple TV+月費上調

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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