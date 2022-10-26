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【烏克蘭戰爭】俄致函聯合國指烏使用骯髒彈 遭烏反駁欲戰局升級

環球社會熱點 11:35 2022/10/26

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俄羅斯早前曾指，烏克蘭將使用具有輻射性的骯髒彈。俄羅斯已向聯合國遞交信件，指控烏克蘭準備引爆骯髒彈。不過烏克蘭反駁俄羅斯指控，指其旨在分散注意力及將戰爭升級。俄羅斯並未在信件中提供烏克蘭將使用骯髒彈的證據，僅列出烏克蘭或能獲得放射性物質的來源。

德總統突訪基輔 冀與澤連斯基會面 【下一頁】

骯髒彈是一種引爆裝置，旨在將其攜帶的放射性物質散布到一個地區，令當地變得不適合人類居住。

俄羅斯周二（25日）向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres） 及目前擔任安理會輪值主席的加蓬大使遞交信件，指烏克蘭準備引爆一枚骯髒彈。烏克蘭駁斥指控，形容在自己的領土使用骯髒彈是荒謬説法，並指俄羅斯企圖分散及轉移注意力，並藉此升級戰爭。

據報俄羅斯並未在信件中，提供任何烏克蘭正準備使用骯髒彈的證據。俄羅斯僅在信中，列出數個烏克蘭或獲得放射性物質的方式來源，包括或使用鈾礦。但專家指，天然鈾礦含有大量岩石，僅得一小部分具有放射性，只有長期接觸才會對人體造成傷害，不能用於製造骯髒彈。

再有俄戰機失事墜毀 撞西伯利亞民房 【下一頁】

信中亦指烏克蘭或使用切爾諾貝爾（Chernobyl）乏核燃料，但相關材料數十年來一直在冷卻，同樣不會造成太大傷害。而俄羅斯列出的其他地點，皆受國際原子能機構（IAEA）監控，任何轉移等行動都會被發現。

有駐聯合國的西方外交官猜測，俄軍近期被趕出赫爾松（Kherson），當局需要為俄羅斯媒體國內宣傳製造內容。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯指控顯示其正在策劃相關襲擊，並將責任推卸給烏克蘭。美國總統拜登（Joe Biden）指，若俄羅斯使用戰術核武器，將會是一個令人難以置信的嚴重錯誤，但承認未確認是否為栽贓行動。

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責任編輯：李俊儀

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