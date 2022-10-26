▲ 【薪酬調查】ECA：本港今、明年實際薪酬各增1.6% 港薪酬增幅勝新加坡

顧問機構ECA International最新的「薪酬趨勢調查報告」結果顯示，由於通脹因素，香港僱員今年實際薪酬增長（即名義薪酬增長減去通脹率）為1.6%，並預計明年的實際薪酬增長將維持不變。

ECA最新調查報告預計在2023年香港僱員的薪酬增長幅度更大，預期其薪酬將平均增長4%，較2022年高0.5%，但在考慮到通脹因素，香港的實際薪酬增長為1.6%，即與2022年的實際薪酬增長相同。

港薪酬增幅勝星洲

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，今年香港僱員的實際薪酬增幅為亞太地區內第五名，並遠高於新加坡，因新加坡僱員今年的實際薪酬錄得 1.7%的下降，並預計於明年上升1%，不過仍低於 2023年亞太地區平均增長率的1.3%。

綜觀全球，今年平均的薪酬增長為 4%，並預計在 2023 年將會上升至 5%。當中，報告預料印度預計將會錄得4.6%的實際薪酬增幅，為亞太地區及全球最高，其次是越南（4%）和中國大陸（3.8%）。

ECA 今年的「薪酬趨勢調查報告」以68個國家及地區的數據為依歸，為本地僱員分析現時及預期的薪酬增長。

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編輯：姚卓然