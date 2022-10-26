越秀交通收購河南蘭尉高速 拓展中部業務版圖 上市公司盈利更上一層

越秀交通（01052. HK）公布，公司全資附屬公司將以總代價人民幣10.98億元，向廣州越秀集團股份有限公司收購在中國河南省經營蘭尉高速公路的公司之100%股權。收購蘭尉高速符合公司在中國中部發展的明確策略，公司相信蘭尉項目能夠持續受惠於「促進中部崛起」戰略以及中原城市群、鄭州大都市區建設等區域規劃，持續為公司帶來盈利淨貢獻。

自2010年以來，越秀交通洞察東部沿海地區製造業向中部勞動力大省轉移的趨勢、把握「促進中部地區崛起」戰略機遇，持續在中部地區挖掘優質項目，至今已在河南、湖北、湖南成功併購7個項目，形成「立足大灣區，深耕中部地區」的發展格局，本次收購是公司進軍中部的又一次資產拓展行動。收購完成後，公司可立即獲得盈利淨貢獻，資產規模、收入規模和盈利能力均將有所提升，控股收費里程將從495.2 公里增加12.3%至556.23公里。預計本次投資的內部回報率將達9.5%。

蘭尉高速區位綫位良好 車流量增長有支撐

越秀交通本次收購的蘭尉高速位於河南省。河南是中華民族和華夏文明的重要發祥地，故有「中原」「中州」之稱，素有「九州腹地、十省通衢」之美譽。當今河南經濟總量穩居全國第五、中西部地區首位，是全國人口大省，勞動力資源豐富，也是全國重要的綜合交通樞紐和人流、物流、信息流中心，全國「十縱十橫」綜合運輸大通道中有五個通道途經河南。

蘭尉高速地處中原城市群核心區域——鄭州大都市區，沿線城市經濟基礎較好，且將持續受益於「推動中部地區高質量發展」以及建設中原城市群、鄭州大都市區等區域發展政策。同時，蘭尉高速是河南省高速公路網規劃16條南北縱向通道之一，是中西部地區、中原腹地通往山東省沿海地區的重要經濟通道，良好的區位和綫位對未來車流量穩定增長形成較強支撐。此外，由於周邊路網已較為完善並趨於成熟和穩定，預計未來周邊新建道路較少，且臨近新建路線不具明顯競爭關係、分流影響非常小。

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目標資產歷史表現穩健 併購即產生盈利淨貢獻

蘭尉高速已通車運營近17年，屬於成熟期資產，無需渡過培育期。公告顯示，2021年河南越秀蘭尉高速公路有限公司全年營業收入約人民幣3.09億元，除稅前純利約3601萬元人民幣。2022年1至7月收入同比增長約13.78%，除稅前純利更大幅增長超80%，在當前經濟下行壓力下取得該等亮眼業績實屬難得。即2023年起， 蘭尉高速將持續為越秀交通帶來盈利淨貢獻，提升每股盈利。

公告披露本次收購的內部回報率預期達9.5%。此外，交易總價款以內部財務資源和銀行併購貸款支付，越秀交通資本借貸比率僅會從48.4%輕微上升至52.5%，其財務穩健性基本不受影響。

公司持續優化區域佈局 片區管控提升效益

鑒於蘭尉高速位於河南省，本次收購將為越秀交通進一步提升河南項目收入貢獻，同時適度降低湖北項目收入佔比，優化公司資產區域結構。區域集中度下降有助於公司應對疫情封控等不確定因素，降低區域風險事件對公司業績的影響。此外，蘭尉高速與越秀交通目前控股的尉許高速公路直接相連，兩者具備統一經營管理條件。即由現有的尉許公司管理團隊對蘭尉高速進行運營管理，形成片區管控模式，能夠更加充分地利用管理資源，產生規模效益，有利於提升管理效能。

本次收購是越秀交通為提升股東價值， 在分拆湖北漢孝高速公路發行REIT上市後對資產組合的有益補充。蘭尉高速在收購完成後首年即對上市公司產生淨盈利貢獻，因此本次收購將在保持財務穩健性的同時提升股東收益。

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