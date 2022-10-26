▲ 【美團3690】美團開始招聘香港業務人員 涵蓋產品經理、客服負責人等20職位

內地科網巨頭美團 （03690） 早前傳出計劃拓展香港外賣市場，有消息指公司已於10月20日開始招聘香港工作人員。據美團官方招聘平台顯示，目前正在招聘中的境外業務崗位共計20個，職位包括產品經理、戰略分析、用戶運營、商業分析、客服負責人等，並均在工作地點一欄標註了香港，在招聘要求中註明「具有國際化從業經驗者優先」及「粵語及英語可以作為工作語言者優先」。

目前正在招聘的境外業務-產品經理，要求10年工作經驗，負責基於業務目標進行項目拆解和產品方案設計，達成業務增長目標；2.通過用戶調研、數據分析、行業調研深入洞察用戶需求，挖掘用戶需求痛點及增長機會，輸出產品迭代方案；協調業務、運營以及研發等相關資源，規劃並推動產品方案落地等。

美團疑建立香港客戶服務團隊，現時招攬境外客服負責人，將基於目標市場的語言、位置和成本，決定和管理客服供應商，「在服務好我們用戶的前提下，也要提高效率，控製成本」。職責包括制定服務的流程和標準；決定和管理客服供應商；建設一套可擴展的客服系統。

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編輯：李哲毅