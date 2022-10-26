  • 25°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 11:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團3690】美團開始招聘香港業務人員　涵蓋產品經理、客服負責人等20職位

股市 11:18 2022/10/26

分享：

分享：

【美團3690】美團開始招聘香港業務人員　涵蓋產品經理、客服負責人等20職位

內地科網巨頭美團 （03690） 早前傳出計劃拓展香港外賣市場，有消息指公司已於10月20日開始招聘香港工作人員。據美團官方招聘平台顯示，目前正在招聘中的境外業務崗位共計20個，職位包括產品經理、戰略分析、用戶運營、商業分析、客服負責人等，並均在工作地點一欄標註了香港，在招聘要求中註明「具有國際化從業經驗者優先」及「粵語及英語可以作為工作語言者優先」。

目前正在招聘的境外業務-產品經理，要求10年工作經驗，負責基於業務目標進行項目拆解和產品方案設計，達成業務增長目標；2.通過用戶調研、數據分析、行業調研深入洞察用戶需求，挖掘用戶需求痛點及增長機會，輸出產品迭代方案；協調業務、運營以及研發等相關資源，規劃並推動產品方案落地等。

美團疑建立香港客戶服務團隊，現時招攬境外客服負責人，將基於目標市場的語言、位置和成本，決定和管理客服供應商，「在服務好我們用戶的前提下，也要提高效率，控製成本」。職責包括制定服務的流程和標準；決定和管理客服供應商；建設一套可擴展的客服系統。

相關文章：

【美團3690】美團據報進軍香港及國際　仇廣宇領軍

【國慶黃金周】美團：國慶假期「本地遊、周邊遊」等搜索量暴漲440%　搜索熱度漲幅最高目的地分類竟是這4個

編輯：李哲毅

 

美團－W（03690） 港股

上一篇文章

【薪酬調查】ECA：本港今、明年實際薪酬各增1.6%　港薪酬增幅勝新加坡

下一篇文章

【ET開市直擊】港股前景仲有冇望 科技股反彈博唔博？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美滙跌穿111 債息回落 道指漲337點 納指升2.3%
【美股收市】美滙跌穿111 債息回落 道指漲337點 納指升2.3%
【Whatsapp斷綫】Whatsapp恢復　一度死機兩小時、範圍廣及香港日本歐洲等多地
【Whatsapp斷綫】Whatsapp恢復　一度死機兩小時、範圍廣及香港日本歐洲等多地
【HSBC滙豐】滙豐尾市曾穿40元　第三季稅前少賺42%、預期信貸損失按季擴大1.4倍
【HSBC滙豐】滙豐尾市曾穿40元　第三季稅前少賺42%、預期信貸損失按季擴大1.4倍
【騰訊700】「中國巴菲特」段永平再撈底騰訊　「雖然不知道到底發生了什麼」
【騰訊700】「中國巴菲特」段永平再撈底騰訊　「雖然不知道到底發生了什麼」
【港交所388】軟件出問題　港交所暫停恒指等期貨「冷靜期」、個股市調機制未受影響
【港交所388】軟件出問題　港交所暫停恒指等期貨「冷靜期」、個股市調機制未受影響
【恒指夜期+ADR】夜期收市升13點　ATM外圍股價偏軟（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升13點　ATM外圍股價偏軟（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款