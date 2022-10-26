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【AI製圖】Shutterstock夥OpenAI銷售AI生成圖片　稱受影響藝術家將獲補償

科技 12:00 2022/10/26

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DALL-E是OpenAI創建的商業深度學習圖像合成產品，可以根據輸入的文字描述，生成任何藝術風格的新圖像。（法新社）

由人工智能（AI）製作的藝術品一直充滿爭議，不少藝術家認為AI透過「學習」網絡上其他藝術家的作品，再合成為新的圖像，這涉及道德及版權問題。圖片素材平台Shutterstock宣布，與AI研究實驗室OpenAI合作銷售AI生成圖片，據悉會向受影響藝術家進行補償。

【UAP調查】NASA成立「不明空中現象」研究小組　料明年中向公眾發表完整報告

Shutterstock表示，該公司將利用DALL-E API提供AI圖像合成服務，允許用戶根據文字提示生成圖像。DALL-E是OpenAI創建的商業深度學習圖像合成產品，可以根據輸入的文字描述，生成任何藝術風格的新圖像。例如輸入「一個騎馬的太空人」，DALL-E就會創建一個騎馬的太空人圖像。

【投身科技】Google於以色列設立高科技學院　資助弱勢社群成科技專才

OpenAI行政總裁Sam Altman表示，在2021年時，OpenAI已從Shutterstock授權圖像的數據來訓練DALL-E。對於藝術家普遍提出的道德問題，Shutterstock表示，將在未來幾個月於Shutterstock.com上推出AI圖像合成服務後，就會向因該技術發展而受影響的藝術家作出補償，但就未有進一步透露當中的細節。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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