【AI製圖】Shutterstock夥OpenAI銷售AI生成圖片　稱受影響藝術家將獲補償

▲ DALL-E是OpenAI創建的商業深度學習圖像合成產品，可以根據輸入的文字描述，生成任何藝術風格的新圖像。（法新社）

由人工智能（AI）製作的藝術品一直充滿爭議，不少藝術家認為AI透過「學習」網絡上其他藝術家的作品，再合成為新的圖像，這涉及道德及版權問題。圖片素材平台Shutterstock宣布，與AI研究實驗室OpenAI合作銷售AI生成圖片，據悉會向受影響藝術家進行補償。

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Shutterstock表示，該公司將利用DALL-E API提供AI圖像合成服務，允許用戶根據文字提示生成圖像。DALL-E是OpenAI創建的商業深度學習圖像合成產品，可以根據輸入的文字描述，生成任何藝術風格的新圖像。例如輸入「一個騎馬的太空人」，DALL-E就會創建一個騎馬的太空人圖像。

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OpenAI行政總裁Sam Altman表示，在2021年時，OpenAI已從Shutterstock授權圖像的數據來訓練DALL-E。對於藝術家普遍提出的道德問題，Shutterstock表示，將在未來幾個月於Shutterstock.com上推出AI圖像合成服務後，就會向因該技術發展而受影響的藝術家作出補償，但就未有進一步透露當中的細節。

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責任編輯：陳卓賢