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辛偉誠組英新内閣 侯俊偉留任財相柏斐文官復原職

環球政治 11:02 2022/10/26

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辛偉誠周二（25日）正式成為史上首位非白人英國首相，同日公布新内閣名單。多名原有内閣成員留任，包括財相侯俊偉。另外，早前因電郵風波要下台的内政大臣柏斐文亦官復原職。

辛偉誠成英首位印度裔首相 同鄉大讚「英國奧巴馬」 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）的新内閣成員名單上，有多人為前首相卓慧思（Liz Truss）的舊班底。侯俊偉（Jeremy Hunt）留任財相；祁湛明（James Cleverly）留任外相；華禮仕（Ben Wallace）留任國防大臣；高翠玲（Thérèse Coffey）由衛生大臣轉任環境、食物及鄉郊事務大臣；莫佩琳（Penny Mordaunt）留任保守黨下議院領袖。

柏斐文（Suella Braverman）早前承認違規使用私人電郵處理政府公務而下台，但今次官復原職重新擔任内政大臣。至於藍韜文（Dominic Raab）重返内閣擔任副首相兼司法大臣，高文浩（Michael Gove）也返回内閣出任城鎮升級與房屋社區大臣。

泊港兩周俄遊艇或被拒進入南非 開普敦市長憂損害國家聲譽 【下一頁】

英媒引述首相府消息指，保守黨内人才都聚集於新内閣，反映保守黨是團結的政黨及能籌組一個經驗豐富的内閣，確保政府核心在不確定時期仍能維持連貫性。

保守黨國會議員霍爾登（Richard Holden）表示，辛偉誠將會修復前任卓慧思政府造成的傷害，及結束最近幾周的政治動盪。

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責任編輯：鄭錦玲

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