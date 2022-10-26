【汽車經銷商】永達汽車插一成　第三季少賺23%　大摩：估值雖平但未是入手時候、列三大未來看點

▲ 【汽車經銷商】永達汽車第三季少賺23% 大摩：估值雖平但未是入手時候、列三大未來看點

汽車經銷商永達汽車 （03669） 第三季綜合收入（包括代理服務收入）按年升12.4%至212.92億元（人民幣，下同），淨利潤4.87億元，按年倒退22.9%。

永達汽車今日一度大插逾13%，低見4.01元，創逾兩年半低，現跌一成，報4.16元。

期內，公司新車銷量5.59萬輛，按年升9.3%，新車銷售收入168.9億元，按年升13.1%，其中豪華及超豪華品牌新車銷量約3.78萬輛，按升13.2%，相關銷售收入142.8億元，按年升13.2%。公司平均存貨周轉天數19.1元，較去年同期少4.4天。

預測市盈率僅約3倍 大摩：估值雖平但未是入手時候

摩根士丹利認為，永達汽車其銷售量及毛利率下跌，令盈利表現遜於預期，市場原預期盈利達5億至6億元。該行指，公司估值雖然便宜，預測市盈率僅約3倍，但是認為公司需要時間等待基本面轉好，才可獲估值重估。

該行認為未來看點為汽車經銷商的減價策略、來自Tesla減價的價格壓力、明年豪華車需求狀況。該行又預料公司第四季新車銷量回升，而新車毛利率卻維持偏弱，予「增持」評級，目標價為8.6元。

公司今年首三季淨利潤11.6億元，按年跌35.6%，綜合收入跌11.3%至532.78億元。新車銷量13.27萬輛，按年跌20.5%，銷售收入422.9億元，按年跌13.5%；豪華及超豪華品牌新車銷量9.56萬輛，跌13.4%，其銷售收入3.7億元，跌11.2%。

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編輯：姚卓然