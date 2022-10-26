【大行看法】瑞信：市場聚焦「雙11」去庫存效力、惟料第四季體育用品市場與9月相若　李寧照彈逾4%

▲ 【大行看法】瑞信：市場聚焦「雙11」去庫存效力、惟料第四季體育用品市場與9月相若

國產體育用品股第三季零售銷售表現符預期，但對於第四季及2023年前景持審慎態度。瑞信指，10月零售銷售表現呈疲弱趨勢，而疫情防控措施導致消費情緒偏弱，十一國慶黃金周後的人流亦下降，基於「清零政策」仍在，預期第四季整體體育用品市場與9月相若。

瑞信指，市場正在聚焦「雙11」促銷活動能否去庫存，而國際體育用品品牌的競爭亦愈趨激烈。

股價方面，安踏 （02020） 現升2.6%，報75.75元，李寧 （02331） 升4.3%，特步 （01368） 升4.4%。

抖音直播成主流

「據該行渠道所知，李寧 （02331） 及Nike（美：NKE）仍是內地排名首兩位的體育用品品牌，而線上流量已轉移至抖音的運動服飾領域。」

瑞信指，截至第三季，抖音佔李寧、安踏 （02020） 、特步 （01368） 及Fila的貢獻分別為13%、15%、18%及38%，Nike及Adidas的銷售貢獻則為19%及29%。在10月17至24日期間，李寧在抖音的直播銷售暫停了8天，或與公關事件有關。

由於Nike在內地的去庫存行動較預期更快，Nike並通過高度本地化產品的策略，改變在內地的競爭格局，而最近數周的加速創新正反映有關策略。瑞信循經銷商渠道查明，Nike第四季銷售額增長10%至15%，較國產品牌更優勝。

「Nike的強勢復出，或對中國李寧及定位相似的李寧核心品牌，構成更大威脅。」

瑞信表示，申洲國際 （02313） 仍是體育用品行業的首選，因其基本面將於明年上半年觸底，而其領先地位及市佔率不變，目前股價亦已反映負面因素，基於每股盈利正在改善，其風險回報吸引。瑞信予申洲目價106元，評級「跑贏大市」。

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編輯：陳韻妍