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【電子煙】思摩爾3連升、今早曾升3成後高位累回19%　中國11月起將對電子煙徵收消費稅

股市 15:05 2022/10/27

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【電子煙】中國11月1日起將對電子煙徵收消費稅

電子煙代工廠思摩爾 （06969） 周四早市最多升3成，3個交易日最多累漲約五成。中國當局正式公告，從11月起對電子煙徵收消費稅，外界視為內地正式認可電子煙為合法商品，思摩爾與一眾電子煙概念股連日炒上。

思摩爾周一隨港股大跌市挫12%，並創上市新低7.43元後，過去3個交易日強力反彈。不過，思摩爾周四早上大升後，午後升幅大幅回落，至下午3時，思摩爾新報9.6元，升幅收窄至9.6元，較即市高位11.8元跌6%。

其他電子煙相關股份方面，比亞迪電子 （00285） 升1%，華寶 （00336） 由最多升15%收窄至0.5%，中國波頓 （03318） 升1.7%。

中國設電子煙稅　生產進口稅率36%、批發稅率11%

中國財政部、海關總署、國家稅務總局日前聯合發布，為完善消費稅制度，維護稅制公平統一，更好發揮消費稅引導健康消費的作用，自11月1日起，將電子煙納入消費稅徵收範圍，在菸稅目下增設電子煙子目。

公告明確，在中國境內生產（進口）、批發電子煙的單位和個人為消費稅納稅人。電子煙實行從價定率的辦法計算納稅。生產（進口）環節的稅率為36%，批發環節的稅率為11%。

公告指，納稅人生產、批發電子煙的，按照生產、批發電子煙的銷售額計算納稅。電子煙生產環節納稅人採用代銷方式銷售電子煙的，按照經銷商（代理商）銷售給電子煙批發企業的銷售額計算納稅。納稅人進口電子煙的，按照組成計稅價格計算納稅。電子煙生產環節納稅人從事電子煙代加工業務的，應當分開核算持有商標電子煙的銷售額和代加工電子煙的銷售額；未分開核算的，一併繳納消費稅。

【石Sir一周前瞻及異動股】太古A、招金礦業、中海油田服務

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【比亞迪電子285】再獲兩電子煙生產許可證 比亞迪電子升1.1%

【禁煙令】港府據報考慮恢復電子煙轉口貿易　 比亞迪電子曾升近一成、思摩爾遭大和削半目標價逆市跌

編輯：姚卓然

思摩爾國際（06969） 港股 煙草產品 消費稅 中國波頓（03318） 比亞迪電子（00285） 國家稅務總局

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