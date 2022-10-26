【電子煙】思摩爾大漲14%　中國11月1日起將對電子煙徵收消費稅

▲ 【電子煙】中國11月1日起將對電子煙徵收消費稅

中國自11月起將對電子煙徵收消費稅，財政部、海關總署、國家稅務總局日前聯合發布，為完善消費稅制度，維護稅制公平統一，更好發揮消費稅引導健康消費的作用，自11月1日起，將電子煙納入消費稅徵收範圍，在菸稅目下增設電子煙子目。

電子煙股走強，思摩爾 （06969） 大漲14%，報9.04元。比亞迪電子 （00285） 升2.6%，報20.5元，華寶 （00336） 升5.3%，中國波頓 （03318） 升6%，

公告明確，在中國境內生產（進口）、批發電子煙的單位和個人為消費稅納稅人。 電子煙實行從價定率的辦法計算納稅。 生產（進口）環節的稅率為36%，批發環節的稅率為11%。

公告指， 納稅人生產、批發電子煙的，按照生產、批發電子煙的銷售額計算納稅。電子煙生產環節納稅人採用代銷方式銷售電子煙的，按照經銷商（代理商）銷售給電子煙批發企業的銷售額計算納稅。 納稅人進口電子煙的，按照組成計稅價格計算納稅。 電子煙生產環節納稅人從事電子煙代加工業務的，應當分開核算持有商標電子煙的銷售額和代加工電子煙的銷售額；未分開核算的，一併繳納消費稅。

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編輯：姚卓然