  • 24°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 10:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子煙】思摩爾大漲14%　中國11月1日起將對電子煙徵收消費稅

股市 09:46 2022/10/26

分享：

分享：

【電子煙】中國11月1日起將對電子煙徵收消費稅

中國自11月起將對電子煙徵收消費稅，財政部、海關總署、國家稅務總局日前聯合發布，為完善消費稅制度，維護稅制公平統一，更好發揮消費稅引導健康消費的作用，自11月1日起，將電子煙納入消費稅徵收範圍，在菸稅目下增設電子煙子目。

電子煙股走強，思摩爾 （06969） 大漲14%，報9.04元。比亞迪電子 （00285） 升2.6%，報20.5元，華寶 （00336） 升5.3%，中國波頓 （03318） 升6%，

公告明確，在中國境內生產（進口）、批發電子煙的單位和個人為消費稅納稅人。電子煙實行從價定率的辦法計算納稅。生產（進口）環節的稅率為36%，批發環節的稅率為11%。

公告指，納稅人生產、批發電子煙的，按照生產、批發電子煙的銷售額計算納稅。電子煙生產環節納稅人採用代銷方式銷售電子煙的，按照經銷商（代理商）銷售給電子煙批發企業的銷售額計算納稅。納稅人進口電子煙的，按照組成計稅價格計算納稅。電子煙生產環節納稅人從事電子煙代加工業務的，應當分開核算持有商標電子煙的銷售額和代加工電子煙的銷售額；未分開核算的，一併繳納消費稅。

相關文章：

【電子煙股】思摩爾股價升約6%　獲兩執董包括CEO共斥資逾8200萬元增持、交易佔全日成交額2成

【比亞迪電子285】再獲兩電子煙生產許可證 比亞迪電子升1.1%

【禁煙令】港府據報考慮恢復電子煙轉口貿易　 比亞迪電子曾升近一成、思摩爾遭大和削半目標價逆市跌

編輯：姚卓然

思摩爾國際（06969） 港股 煙草產品 消費稅 中國波頓（03318） 比亞迪電子（00285） 國家稅務總局

上一篇文章

【港股市況】美團升6%領市　港交所彈4%　恒指轉升300點（不斷更新）

下一篇文章

【經營數據】泡泡瑪特跌2%　第三季收益按年跌5%至10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐績後大跌5%失守40元　一文看清滙豐業績重點報道（不斷更新）
【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐績後大跌5%失守40元　一文看清滙豐業績重點報道（不斷更新）
【Whatsapp斷綫】Whatsapp恢復　一度死機兩小時、範圍廣及香港日本歐洲等多地
【Whatsapp斷綫】Whatsapp恢復　一度死機兩小時、範圍廣及香港日本歐洲等多地
【騰訊700】「中國巴菲特」段永平再撈底騰訊　「雖然不知道到底發生了什麼」
【騰訊700】「中國巴菲特」段永平再撈底騰訊　「雖然不知道到底發生了什麼」
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升13點　ATM外圍股價偏軟（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升13點　ATM外圍股價偏軟（不斷更新）
【美股收市】美滙跌穿111 債息回落 道指漲337點 納指升2.3%
【美股收市】美滙跌穿111 債息回落 道指漲337點 納指升2.3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款