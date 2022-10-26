▲ 【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：日圓明年會貶至170、兌港元見4.59算 日本央行明年下半年料加息

日圓弱勢持續，有「日圓先生」之稱的日本前財務官榊原英資（Eisuke Sakakibara）認為，日圓兌每美元明年會貶值至170，為32年來最低水平，意味每百日圓兌港元則見4.59，而當現時日本央行行長黑田東彥任期於明年4月屆滿時，日本央行便會在通脹壓力下，於明年稍後時間調高利率。

黑田東彥任期結束後 日本央行便會加息

榊原英資表示，現時大多數商界人士均預期日圓會進一步貶值至約170水平，而當日本央行行長換人後，若日本經濟過熱，相信央行會將貨幣政策由寬鬆轉為收緊，預期當局會在明年稍後時間加息1至2次。

「所有行動都要視乎明年日本經濟的情況，若經濟過熱，央行確實有可能加。」

由於日圓不斷下跌，日本政府於9月作出24年來首次干預日圓的舉動，動用約2.8萬億日圓資金，以壓抑日圓跌勢，但效果並不長久，日圓不久後重拾跌勢，並失守150的心理關口，再創1990年8月以來新低，迫使日本政府上周疑似再次對日圓作出干預。

榊原英資：干預滙市效用不大

榊原英資指，即使政府繼續干預滙市以捍衛日圓，效用亦不大，他相信官員亦知悉干預行動並不有效。

日本財務大臣鈴木俊一周二指，日本央行維持寬鬆貨幣政策，與干預滙市的行動並沒有矛盾，寬鬆貨幣政策旨在維持物價穩定及可持續地上漲，包括工資增長，而干預匯市是應對過度波動性市場走勢，故此兩者的政策目標並不相信。

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編輯：陳韻妍