  • 23°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 10:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：日圓明年會貶至170、兌港元見4.59算　日本央行明年下半年料加息

宏觀解讀 09:29 2022/10/26

分享：

分享：

【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：日圓明年會貶至170、兌港元見4.59算　日本央行明年下半年料加息

日圓弱勢持續，有「日圓先生」之稱的日本前財務官榊原英資（Eisuke Sakakibara）認為，日圓兌每美元明年會貶值至170，為32年來最低水平，意味每百日圓兌港元則見4.59，而當現時日本央行行長黑田東彥任期於明年4月屆滿時，日本央行便會在通脹壓力下，於明年稍後時間調高利率。

黑田東彥任期結束後　日本央行便會加息

榊原英資表示，現時大多數商界人士均預期日圓會進一步貶值至約170水平，而當日本央行行長換人後，若日本經濟過熱，相信央行會將貨幣政策由寬鬆轉為收緊，預期當局會在明年稍後時間加息1至2次。

「所有行動都要視乎明年日本經濟的情況，若經濟過熱，央行確實有可能加。」

日本疑似再干預匯市、財相拒評【下一頁】

由於日圓不斷下跌，日本政府於9月作出24年來首次干預日圓的舉動，動用約2.8萬億日圓資金，以壓抑日圓跌勢，但效果並不長久，日圓不久後重拾跌勢，並失守150的心理關口，再創1990年8月以來新低，迫使日本政府上周疑似再次對日圓作出干預。

榊原英資：干預滙市效用不大

榊原英資指，即使政府繼續干預滙市以捍衛日圓，效用亦不大，他相信官員亦知悉干預行動並不有效。

日本財務大臣鈴木俊一周二指，日本央行維持寬鬆貨幣政策，與干預滙市的行動並沒有矛盾，寬鬆貨幣政策旨在維持物價穩定及可持續地上漲，包括工資增長，而干預匯市是應對過度波動性市場走勢，故此兩者的政策目標並不相信。

【石Sir一周前瞻及異動股】太古A、招金礦業、中海油田服務

相關文章：交易員估日本入市撑滙價動用300億美元　每百日圓兌港元重上5.3算

相關文章：【日圓滙價】日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
日圓 外滙 經濟 貨幣政策 加息 日本 通脹 美元 日本央行

上一篇文章

【啤酒股】潤啤挫7%創五個月低　斥123億人幣收購白酒製造商「金沙酒業」逾5成股權

下一篇文章

【業績︱豬肉股】萬洲低開半成　首三季生物公允價值調整前純利多賺16.4%　通脹正為利潤空間帶來壓力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐績後大跌5%失守40元　一文看清滙豐業績重點報道（不斷更新）
【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐績後大跌5%失守40元　一文看清滙豐業績重點報道（不斷更新）
【Whatsapp斷綫】Whatsapp恢復　一度死機兩小時、範圍廣及香港日本歐洲等多地
【Whatsapp斷綫】Whatsapp恢復　一度死機兩小時、範圍廣及香港日本歐洲等多地
【騰訊700】「中國巴菲特」段永平再撈底騰訊　「雖然不知道到底發生了什麼」
【騰訊700】「中國巴菲特」段永平再撈底騰訊　「雖然不知道到底發生了什麼」
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升13點　ATM外圍股價偏軟（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升13點　ATM外圍股價偏軟（不斷更新）
【美股收市】美滙跌穿111 債息回落 道指漲337點 納指升2.3%
【美股收市】美滙跌穿111 債息回落 道指漲337點 納指升2.3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款