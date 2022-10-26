【港股市況】阿里巴巴ADR較港低2%　恒指黑期跌約45點、道指期貨跌84點（不斷更新）

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【電動車】威馬據報大規模減薪 包括高管主動降薪50%、基層員工7折出糧
美股向上，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微低開13點，恒指料開報15151點。滙豐 （00005） ADR折合報40.33元，較港收市價高0.38元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報202.68元，較港收市價低13.72元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.03元，較港收市價低1.57元或2.5%。
【08：40】恒指黑期跌約45點，報15139點。道指期貨跌84點，報31793點。
【08：36】【電動車】威馬據報大規模減薪 包括高管主動降薪50%、基層員工7折出糧
【08：00】【港交所388】港交所：暫停恒指期貨產品之市場波動調節機制 現貨市場則不受影響
【07：52】【業績】ASM太平洋第三季盈利按年跌38.5% 料第四季收入4.55億至5.25億美元
【07：45】港股ADR收報15151點，跌13點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.33元，較港收市價高0.38元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報202.68元，較港收市價低13.72元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.03元，較港收市價低1.57元或2.5%。
【07：30】美國公布房價增幅放緩速度破紀錄後，市場通脹憂慮減低，美滙指數急跌，美股續抽升，道指收市升337點，報31836點；標指升61點，報3859點；納指升246點或2.25%，報11199點。
責任編輯︰梁浩碩