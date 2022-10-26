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【港股市況】阿里巴巴ADR較港低2%　恒指黑期跌約45點、道指期貨跌84點（不斷更新）

股市 08:44 2022/10/26

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港股市況不斷更新

美股向上，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微低開13點，恒指料開報15151點。滙豐 （00005） ADR折合報40.33元，較港收市價高0.38元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報202.68元，較港收市價低13.72元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.03元，較港收市價低1.57元或2.5%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：40】恒指黑期跌約45點，報15139點。道指期貨跌84點，報31793點。

【08：36】【電動車】威馬據報大規模減薪　包括高管主動降薪50%、基層員工7折出糧

【08：00】【港交所388】港交所：暫停恒指期貨產品之市場波動調節機制　現貨市場則不受影響

【07：52】【業績】ASM太平洋第三季盈利按年跌38.5%　料第四季收入4.55億至5.25億美元

【07：45】港股ADR收報15151點，跌13點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.33元，較港收市價高0.38元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報202.68元，較港收市價低13.72元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.03元，較港收市價低1.57元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國公布房價增幅放緩速度破紀錄後，市場通脹憂慮減低，美滙指數急跌，美股續抽升，道指收市升337點，報31836點；標指升61點，報3859點；納指升246點或2.25%，報11199點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、中海油田服務、太古A

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【電動車】威馬據報大規模減薪　包括高管主動降薪50%、基層員工7折出糧
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