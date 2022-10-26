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【港股市況】美團升6%領市　港交所彈4%　恒指轉升300點（不斷更新）

股市 10:04 2022/10/26

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港股市況不斷更新

美股向上，至於港股今早續低開。阿里巴巴 （09988） 跌近3%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，恒指低開69點，開報15096點；科指跌0.7%，報2863點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：02】大市升幅擴大至300點，報15485點，升319點；科指升3.5%，報2985點。阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.9%；美團 （03690） 升逾6%；騰訊 （00700） 升逾3%。

【09：55】港交所 （00388） 股價反彈4%，高見233.8元。

【09：54】藥明生物 （02269） 升逾6%，早段高見41.3元。

【09：50】永達汽車 （03669） 第三季純利4.87億元人民幣，按年跌22.9%，股價績後挫逾11%，破底低見4.01元。

【09：47】美團 （03690） 最新升半成，騰訊 （00700） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.2%，大市升逾200點，報15395點，升229點；科指升2.5%，報2958點。

【09：46】滙豐 （00005） 股價回穩，早段隨市反彈1%，高見40.45元。

【09：45】思摩爾 （06969） 升幅擴大至15%，高見9.13元，成交近1.6億元。

【電子煙】思摩爾大漲　中國11月1日起將對電子煙徵收消費稅

【09：42】縱橫遊 （08069） 逆市跌逾7%，低見0.152元。縱橫遊擬配售最多9600萬股新股，料集資約1630萬元。

【香港旅遊社】縱橫遊配售失敗後捲土重來　擬配股籌1630萬　配售價0.17元無折讓

【09：39】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，大市升逾百點，報15288點升123點；科指升1.2%，報2919點。

【09：38】電子煙相關股造好，思摩爾 （06969） 升一成；中煙香港 （06055） 升1%；中國波頓 （03318） 升逾7%；華寶 （00366） 升逾5%。

【09：34】大市早段轉升約65點，報15230點；科指升0.8%，報2903點。美團 （03690） 轉升逾2%，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌2%。

【09：30】【啤酒股】潤啤挫7%創五個月低　斥123億人幣收購白酒製造商「金沙酒業」逾5成股權

【09：28】阿里健康 （00241） 發盈喜，料中期扭虧，純利不少於8000萬元人民幣，阿里健康股價高開逾3%。

【09：26】三大造車新勢力逆市造好，蔚來 （09866） 升逾7%；小鵬汽車 （09868） 升逾4%；理想汽車 （02015） 升逾1%。

【09：26】泡泡瑪特  （09992） 第三季收益按年跌5%至10%，股價低開2%。

【經營數據】泡泡瑪特第三季收益按年跌5%至10%

【09：24】中鋁 （02600） 績後跌逾1%。

【業績｜鋁業股】中鋁第三季少賺74%

【09：23】萬洲 （00288） 股價績後向下，低開半成。

【業績︱豬肉股】萬洲首三季生物公允價值調整前純利多賺16.4%　通脹正為利潤空間帶來壓力

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，恒指低開69點，開報15096點；科指跌0.7%，報2863點。

【雙11】阿里巴巴再插3%再考驗60元關　天貓「雙11」預售啟動　吹雪：今年「雙11」不再單純關注GMV

【09：13】期指開報15140點，跌39點。

【08：40】恒指黑期跌約45點，報15139點。道指期貨跌84點，報31793點。

【08：36】【電動車】威馬據報大規模減薪　包括高管主動降薪50%、基層員工7折出糧

【08：00】【港交所388】港交所：暫停恒指期貨產品之市場波動調節機制　現貨市場則不受影響

【07：52】【業績】ASM太平洋第三季盈利按年跌38.5%　料第四季收入4.55億至5.25億美元

【07：45】港股ADR收報15151點，跌13點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.33元，較港收市價高0.38元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報202.68元，較港收市價低13.72元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.03元，較港收市價低1.57元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國公布房價增幅放緩速度破紀錄後，市場通脹憂慮減低，美滙指數急跌，美股續抽升，道指收市升337點，報31836點；標指升61點，報3859點；納指升246點或2.25%，報11199點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、中海油田服務、太古A

責任編輯︰梁浩碩

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【電子煙】思摩爾大漲14%　中國11月1日起將對電子煙徵收消費稅
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