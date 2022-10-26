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專題:退休理財

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【港股市況】美團升半成領市　阿里巴巴跌2%拖累反彈勢頭　恒指全日升152點，科指3000點得而復失（不斷更新）

股市 16:14 2022/10/26

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港股市況不斷更新

美股向上，港股反彈約150點。美團 （03690） 升半成，騰訊 （00700） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 逆市跌2%，港交所 （00388） 升逾4%，分內房股逆市續向下，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 分別跌3%及4%。大市今早低開69點後，早市曾反彈近420點，高見15584點，午後在阿里巴巴拖累下升幅收窄，恒指全日升152點，收報15317點，成交1307.5億元。科指升2.5%，報2956點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    +16
    +15

即市走勢︰

【16：10】美團 （03690） 升半成，騰訊 （00700） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 逆市跌2%，港交所 （00388） 升逾4%，恒指全日反彈152點，收報15317點，成交1307.5億元。科指升2.5%，報2956點。

【16：00】恒指U盤前升127點，報15293點。

【15：42】【強積金】積金評級：年內MPF累虧2860億、人均輸6.24萬元　5類基金10月仍錄正回報

【15：27】渣打（028888）升幅收窄至近2%，渣打績後曾升逾5%高見51.75元。

【15：26】ATM個別發展，美團 （03690） 尾市升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 則跌逾2%。

【15：23】【上市改革】許正宇：聯交所明年諮詢活化GEM　參考內地創業板、科創板、北交所

【15：15】【招行反貪】招行前行長田惠宇被最高人民檢察院逮捕　案件仍在辦理中

【15：15】盛良物流 （08292） 尾市跌勢加劇，最新挫近7成，低見0.212元。

【15：09】盛良物流 （08292） 午後挫4成，低見0.38元，成交1107萬元。

【15：05】四有內銀逆市下跌，建行 （00939） 跌0.7%，工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 分別跌逾1%。

【15：02】【澳門通關】賭股向好、永利升逾4%　澳門公布內地團訪澳防疫指引

【14：49】恒指升約150點，報15317點；科指升2.2%，報2946點。

【14：32】公用股向上，中電 （00002） 升逾2%；電能 （00006） 升近3%；煤氣 （00003） 升逾3%。

【加電費】中電蔣東強：明年加電費將無可避免　龐大成本壓力令燃料帳負結餘不斷擴大

【14：17】潤地 （01109） 跌幅擴大至逾4%；中海外 （00688） 跌3%；龍湖 （00960） 跌半逾半成，破底低見15.2元。

【14：12】民富國際 （08511） 午後挫逾5成，破底低見0.08元，成交1316萬元。

【14：05】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，大市升幅收窄至只有65點，報15231點，科指升1.4%，報2924點。

【13：43】大市升幅進一步收窄至200點內，最新升187點，報15352點；科指升2.4%，報2952點。阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾1%，京東 （09618） 亦跌0.3%。

【13：43】【渣打業績】渣打香港第三季經營收入升兩成　惟遭新加坡爬頭、成為最賺錢主要市場

【13：07】阿里巴巴 （09988） 午後回軟跌0.2%，美團 （03690） 升近6%，騰訊 （00700） 升近4%。大市升幅收窄至300點內，報15440點，升275點；科指升3.1%，報2974點。

【13：06】渣打 （02888） 最新升逾5%，高見51.65元，升穿今早高位。

【13：04】渣打 （02888） 績後升近5%，滙豐 （00005） 升逾1%。

【13：02】微盟 （02013） 最新升逾26%，高見3.22元，成交1.7億元。

【13：00】恒指午後初段升約315點，報15480點，科指升3.7%，報2992點。

【12：36】【香港經濟】信置：港息不會如美息般高、對本港樓市前景樂觀　實施「0+0」對經濟及各行各業均有好處

【12：30】【業績】渣打第三季除稅前法定溢利升40%

【12：00】恒生指數半日升329點，報15495點，成交744.7億元。科指升近4%，報2999點。科技股領市，美團 （03690） 升近7%，騰訊 （00700） 升逾4%，阿里巴巴 （09988） 升0.9%。港交所 （00388） 升5%。部分內房股逆市續向下，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 分別跌逾2%。

【11：43】恒指中午收市前升約360點，報15525點；科指升4.2%，報3005點。

【11：33】內地股市半日向上，上證升1.4%；深證升2.3%；創業板指升3.2%。

【11：26】上海啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）加強免疫，康希諾生物 （06185） 升逾21%，高見64.5元。

【異動股｜生科股】康希諾抽升兩成　上海啟動吸入用新冠疫苗

【11：20】【美團3690】美團開始招聘香港業務人員　涵蓋產品經理、客服負責人等20職位

【11：16】微盟 （02013） 股價造好升兩成，高見3.06元。

【11：10】大市升幅略收窄至約300點，報15465點。

【10：59】港股升勢略為回順，恒指最新升350點，報15516點，今早曾高見15584點；科指升4%，報3000點。

【10：53】【汽車經銷商】永達汽車插一成　第三季少賺23%　大摩：估值雖平但未是入手時候、列三大未來看點

【10：46】科技股升幅進一步擴大，其中美團 （03690） 升逾8%；騰訊 （00700） 升逾半成，大市最新升近400點，報15559點，升393點；科指升4.5%，報3014點。

【10：41】比亞迪 （01211） 升逾5%；吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 升逾9%；廣汽 （02238） 升逾2%；華晨 （01114） 升逾4%。

【10：37】部分內房股逆市續向下，中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 跌0.7%。

【10：29】港交所 （00388） 反彈幅度擴大至逾6%，高見238.4元。

【10：28】美團 （03690） 升7%，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升0.6%；京東 （09618） 升逾2%。

【10：26】思摩爾 （06969） 升幅擴大至兩成，高見9.58元。

【10：23】【大行看法】瑞信：市場聚焦「雙11」去庫存效力、惟料第四季體育用品市場與9月相若　李寧照彈逾4%

【10：02】大市升幅擴大至300點，報15485點，升319點；科指升3.5%，報2985點。阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.9%；美團 （03690） 升逾6%；騰訊 （00700） 升逾3%。

【09：55】港交所 （00388） 股價反彈4%，高見233.8元。

【09：54】藥明生物 （02269） 升逾6%，早段高見41.3元。

【09：50】永達汽車 （03669） 第三季純利4.87億元人民幣，按年跌22.9%，股價績後挫逾11%，破底低見4.01元。

【09：47】美團 （03690） 最新升半成，騰訊 （00700） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.2%，大市升逾200點，報15395點，升229點；科指升2.5%，報2958點。

【09：46】滙豐 （00005） 股價回穩，早段隨市反彈1%，高見40.45元。

【09：45】思摩爾 （06969） 升幅擴大至15%，高見9.13元，成交近1.6億元。

【電子煙】思摩爾大漲　中國11月1日起將對電子煙徵收消費稅

【09：42】縱橫遊 （08069） 逆市跌逾7%，低見0.152元。縱橫遊擬配售最多9600萬股新股，料集資約1630萬元。

【香港旅遊社】縱橫遊配售失敗後捲土重來　擬配股籌1630萬　配售價0.17元無折讓

【09：39】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，大市升逾百點，報15288點升123點；科指升1.2%，報2919點。

【09：38】電子煙相關股造好，思摩爾 （06969） 升一成；中煙香港 （06055） 升1%；中國波頓 （03318） 升逾7%；華寶 （00366） 升逾5%。

【09：34】大市早段轉升約65點，報15230點；科指升0.8%，報2903點。美團 （03690） 轉升逾2%，騰訊 （00700） 升0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌2%。

【09：30】【啤酒股】潤啤挫7%創五個月低　斥123億人幣收購白酒製造商「金沙酒業」逾5成股權

【09：28】阿里健康 （00241） 發盈喜，料中期扭虧，純利不少於8000萬元人民幣，阿里健康股價高開逾3%。

【09：26】三大造車新勢力逆市造好，蔚來 （09866） 升逾7%；小鵬汽車 （09868） 升逾4%；理想汽車 （02015） 升逾1%。

【09：26】泡泡瑪特  （09992） 第三季收益按年跌5%至10%，股價低開2%。

【經營數據】泡泡瑪特第三季收益按年跌5%至10%

【09：24】中鋁 （02600） 績後跌逾1%。

【業績｜鋁業股】中鋁第三季少賺74%

【09：23】萬洲 （00288） 股價績後向下，低開半成。

【業績︱豬肉股】萬洲首三季生物公允價值調整前純利多賺16.4%　通脹正為利潤空間帶來壓力

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，恒指低開69點，開報15096點；科指跌0.7%，報2863點。

【雙11】阿里巴巴再插3%再考驗60元關　天貓「雙11」預售啟動　吹雪：今年「雙11」不再單純關注GMV

【09：13】期指開報15140點，跌39點。

【08：40】恒指黑期跌約45點，報15139點。道指期貨跌84點，報31793點。

【08：36】【電動車】威馬據報大規模減薪　包括高管主動降薪50%、基層員工7折出糧

【08：00】【港交所388】港交所：暫停恒指期貨產品之市場波動調節機制　現貨市場則不受影響

【07：52】【業績】ASM太平洋第三季盈利按年跌38.5%　料第四季收入4.55億至5.25億美元

【07：45】港股ADR收報15151點，跌13點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.33元，較港收市價高0.38元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報202.68元，較港收市價低13.72元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.03元，較港收市價低1.57元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國公布房價增幅放緩速度破紀錄後，市場通脹憂慮減低，美滙指數急跌，美股續抽升，道指收市升337點，報31836點；標指升61點，報3859點；納指升246點或2.25%，報11199點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、中海油田服務、太古A

責任編輯︰梁浩碩

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