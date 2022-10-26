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【電動車】威馬據報大規模減薪　包括高管主動降薪50%、基層員工7折出糧

股市 08:36 2022/10/26

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【電動車】威馬據報大規模減薪　包括高管主動降薪50%、基層員工7折出糧

於6月初遞表上市的中國電動車企威馬傳出大規模減薪的消息，據內媒報道，有接近威馬汽車的消息指，公司將進行包括「高管主動降薪50%」在內的一系列財務政策，希望可以以此度過此輪資本寒冬。

據內媒引述內部員工透露，從10月起，威馬汽車對基層員工工資按70%進行發放，惟未透露減薪原因。報道指，如果是管理層主動降薪是為了傳達共克時艱的積極精神，那麼基層員工的減薪則意味威馬或許正在面臨較為嚴重的財務問題。

然而，這並不是威馬第一次被爆出薪資問題，2020年就曾有內部員工表示，威馬在未給出明確的KPI考核標準的情況下以KPI未達成為由大範圍停發年終獎金。

另外，有內部人員表示，在入職時威馬曾表示將會把部分預期薪資折算為年終獎金發放。按照正常計劃，順利完成上一年工作的員工可以拿到這筆金額約等於年薪40%的獎金。

威馬於6月1日遞交初步招股文件，而目前仍未通過聆訊。

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編輯：姚卓然

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