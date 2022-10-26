【港交所388】軟件出問題　港交所暫停恒指等期貨市調機制、科指期貨昨首觸發「冷靜期」

▲ 【港交所388】港交所：暫停恒指期貨產品之市場波動調節機制 現貨市場則不受影響

港交所 （00388） 今日（26日）開市前宣布，因外部供應商軟件問題，香港期貨交易所現暫停恒生指數期貨、恒生中國企業指數期貨、恒生科技指數期貨、小型恒生指數期貨、小型恒生中國企業指數期貨現月合約及下月合約之市場波動調節機制，直至另行通知。

據港交所資料，俗稱「冷靜期」的市調機制，只會相關衍生合約在持續交易時段5分鐘前價格變動幅度超過±5%時啟動，在為時5分鐘的冷靜期，容許買賣在價格限制內進行，5分鐘結束後可恢復正常交易，日內可多次觸發。

據交易所網站資料顯示，本周二（25日）恒生科技指數期貨合約「HTIX2」，曾在上午11時22分至27分觸發「冷靜期」，為交易所唯一在衍生產品市場觸發市調機制冷靜期記錄。

港交所今早表示，期交所現正與供應商合作解決問題，並將適時發佈進一步的公告，惟至收市都未有恢復。

至於較常觸發的個股市場波動調節機制，則不受期貨市場事件影響，運作如常。

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編輯：姚卓然