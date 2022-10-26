【港交所388】港交所：發現恒指等期貨「冷靜期」軟件根本問題　科指期貨昨錯誤觸發、暫未訂恢復日期（第二版）

▲ 【港交所388】港交所：暫停恒指期貨產品之市場波動調節機制 現貨市場則不受影響

港交所 （00388） 今日（26日）開市前宣布，因外部供應商軟件問題，暫停恒生指數、恒生中國企業和恒生科技指數三大指數現月合約及下月合約的市場波動調節機制，直至另行通知。港交所傍晚表示，已發現導致需暫停恒生指數期貨產品市場波動調節機制的軟件問題的根本原因，但未有恢復日期。

據港交所資料，俗稱「冷靜期」的市調機制，只會相關衍生合約在持續交易時段5分鐘前價格變動幅度超過±5%時啟動，在為時5分鐘的冷靜期，容許買賣在價格限制內進行，5分鐘結束後可恢復正常交易，日內可多次觸發。

據交易所網站資料顯示，本周二（25日）恒生科技指數期貨11月合約「HTIX2」，曾在上午11時22分至27分觸發「冷靜期」，為交易所唯一在衍生產品市場觸發市調機制冷靜期記錄。

港交所：某些情況下參考價沒有更新 引致周二科指觸發「冷靜期」

港交所最新公告指，調查發現，在某些情況下參考價沒有更新，而市場波動調節機制會被過時的參考價所觸動，上述科指期貨合約「冷靜期」正是在上述情況而被觸發。

港交所表示，外部供應商目前正準備為軟件更新，並會在使用前進行嚴謹測試，將適時公布有關恢復恒生指數期貨產品之市場波動調節機制的進展。

相對於2017年引入「冷靜期」以來，衍生市場未曾觸發市調機制，港股現貨屢有股份觸發市場波動調節機制，有關機制未受今次事件影響，運作如常。

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編輯：姚卓然