【業績】ASM太平洋CEO：美芯片管制新規無造成實質影響　第三季盈利按年跌38.5%、料第四季收入4.55億至5.25億美元（第二版）

▲ 【業績】ASM太平洋第三季盈利按年跌38.5% 料第四季收入4.55億至5.25億美元

ASM太平洋（ASMPT） （00522） 公布第三季度未經審核業績。ASM太平洋季度盈利6.17億元，按年下跌38.5%，盈利率13.5%，每股基本盈利為1.50元，跌38.8%。毛利率為40.9%，按年增長29 點子。經營利潤率14.4%，跌638點子。ASM太平洋現升4.1%，報45.6元。

問及美國早前收緊對華半導體出口限制，ASM太平洋行政總裁黄梓达表示，公司已進行初步評估，暫時認為新規對公司沒有實質性影響，強調集團確保其全球業務始終遵守適用的法律和法規，尤其今次法規內容較多及複雜。

黄梓达表示，近年ASM太平洋收購先進半導體封裝NEXX及汽車攝影鏡頭模塊公司AEi，故集團在亞洲及歐洲地區均有開發及製造人工智能或其他產品，但從技術上講，上述產品不受任何美國出口限制和法規的約束，美國最新制裁實際上是針對在中國生產先進芯片，以及邏輯及記憶體芯片。不過，黃梓達指出，公司日後必須進行額外的盡職調查，以確保接下來可能向中國出售的任何產品都將確保沒有受限半導體部件。

ASM太平洋：第四季訂單量或按季下降15%至20%

問及第四季訂單趨勢，黄梓达認為，行業正經歷具有挑戰性的宏觀經濟狀況，加上季節性效應，預計今季訂單量或按季下降15%至20%。半導體解決⽅案分部表現偏軟，SMT解決方案則依然需求較高，下遊方面，料繼續由汽車工業領域推動需求。

期內，銷售收入45.6億元，按年減少26.8%，主因消費意欲下降，導致客戶要求部分付運延期所致。新增訂單總額為36.3億元，跌36.6%，因高基數及通訊、電腦及消費者終端市場疲弱。

第三季半導體解決方案收入按年跌37.8%

其中，半導體解決方案分部的銷售收入為22.1億元，按年跌37.8%，按季亦下跌28.1%，佔集團總銷售收入48.4%。SMT解決方案分部銷售收入23.5 億元，按年跌12.3%，按季則增長10.4%，佔集團總銷售收入51.6%。

展望第四季度，集團預計銷售收入將介乎4.55億美元至5.25億美元，以其中間數計按年及按季分別下跌38%和16%。

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（第二版加入記者會）

責任編輯︰梁浩碩、李哲毅

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