▲ 【業績】ASM太平洋第三季盈利按年跌38.5% 料第四季收入4.55億至5.25億美元

ASM太平洋 （00522） 公布第三季度未經審核業績。ASM太平洋季度盈利6.17億元，按年下跌38.5%，盈利率13.5%，每股基本盈利為1.50元，跌38.8%。毛利率為40.9%，按年增長29 點子。經營利潤率14.4%，跌638點子。

期內，銷售收入45.6億元，按年減少26.8%，主因消費意欲下降，導致客戶要求部分付運延期所致。新增訂單總額為36.3億元，跌36.6%，因高基數及通訊、電腦及消費者終端市場疲弱。

其中，半導體解決方案分部的銷售收入為22.1億元，按年跌37.8%，按季亦下跌28.1%，佔集團總銷售收入48.4%。SMT解決方案分部銷售收入23.5 億元，按年跌12.3%，按季則增長10.4%，佔集團總銷售收入51.6%。

展望第四季度，集團預計銷售收入將介乎4.55億美元至5.25億美元，以其中間數計按年及按季分別下跌38%和16%。

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責任編輯︰梁浩碩