▲ 【TWTR】馬斯克據報承諾周五死綫前完成收購Twitter

綜合外電引述消息人士報道，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周一在與融資行的視頻會議上承諾周五（28日）死綫前完成收購Twitter（美：TWTR）。

是次收購交易金額達440億美元，消息人士表示，這些為交易提供總計130億美元債務融資的銀行已經完成了最終信貸協議的起草，目前已到了簽署文件階段，是真正將現金轉給馬斯克前的的最後步驟之一。

報道指，消息人士補充說，包括紅杉資本、幣安、卡塔爾投資局等在內的股權投資者已經從馬斯克的律師一方收到了融資承諾的必要文件。

摩根士丹利和Twitter對報道不予置評，而馬斯克的代表暫時未回覆消息。

此前，法院裁定馬斯克必須在周五前完成交易，如果未能在日期或之前完成收購交易，法庭將會安排在11月再度審訊。

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編輯：姚卓然