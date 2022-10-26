【Microsoft業績】微軟季度純利跌14%　疫後最差　盤後曾瀉7%

▲ 【Microsoft業績】微軟季度純利跌14%

微軟（Microsoft，美：MSFT）公布截至9月底止2023財年首季業績，收入501.22億美元，按年升11%，按固定滙率計升16%，亦高於預期的496.1億美元；純利175.56億美元，按年跌14%，疫後表現最差，按固定滙率計，跌8%，每股盈利2.35美元，高於預期的2.3美元。毛利率69.2%，低於預期的69.8%。

微軟公布業績後，盤後股價曾急跌7%，報233.3美元。

按業務分類，整體智能雲收入增長20.2%至203.25億美元，與市場預期相若，其中，微軟雲收入增長24%。生產及商業軟件服務收入增9.5%至164.65美元，其中商務應用程式Microsoft Dynamics 365收入增24%，雲端服務- 部署雲端應用程式與API的Azure增長35%。不過，個人電腦業務跌0.3%至133.32億美元，其中Windows OEM收入按年跌15%。另外，Xbox 內容及服務收入跌3%。

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記者：譚志偉