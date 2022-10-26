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【Google業績】Alphabet第三季業績遜預期　收入增長疫後最差　盤後急瀉7%

股市 06:05 2022/10/26

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【Google業績】Alphabet第三季業績遜預期　收入增長疫後最差　盤後急瀉7%

Google母公司Alphabet（美：GOOG）公布第三季業績，收入690.92億美元，低於預期的705.8億美元，按年升6%，為疫情後最差，按固定滙率計升11%；純利139.1億美元，按年跌26.5%，每股盈利1.06美元，遜預期的1.25美元。

Alphabet股價盤後急跌7%，低見95.27美元，創拆股後低位。

以業務分類，廣告方面，整體收入544.82億美元，按年升2.5%；其中Google搜尋引擎收入395.39億美元，按年升4.3%；Youtube廣告收入70.71億美元，按年跌1.9%，並遜預期的74.2億美元；Google聯播網收入78.72億美元，按年跌1.6%。

Google雲端運算服務增長最快，達37.6%至68.68億美元，高於預期的66.9億美元，另外，對沖收入亦達63.8億美元，去年同期為0.62億美元。

Alphabet CEO Sundar Pichai將制定一系列削減成本的計劃，理由是經濟挑戰，包括潛在的衰退、通脹飆升、利率上升和廣告支出減少。在9月時，Pichai曾表示要將公司開效率提升20%，包括裁員及削減產品。

Google已取消了下一代的手提電腦Pixelbook，削減Google 內部的項目孵化器的資金，並將其雲端遊戲平台Stadia服務終止。

【美股焦點】Alphabet第二季業績遜預期、廣告收入緩解市場憂慮　盤前升4%

記者：譚志偉

美股 業績公布 貨幣政策 外滙 遜於預期 廣告 遊戲平台 經濟 Google 廣告

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【Microsoft業績】微軟季度純利跌14%　疫後最差　盤後曾瀉7%

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【美股收市】美滙跌穿111 債息回落 道指漲337點 納指升2.3%

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