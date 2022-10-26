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歐舒丹上季銷售增24% 本港市場取得雙位數增長

股樓投資 13:16 2022/10/26

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護膚品牌歐舒丹(00973)公布上季營運數據。截至９月底止上半財年銷售淨額9億歐元，按報告匯率計算增長24.2％或按固定匯率計算增長16.1％。同期可比銷售增長5.9％，主要受到其主要品牌L'Occitane en Provence 及ELEMIS以及納入Sol de Janeiro的推動。歐舒丹又指，儘管中國市場形勢充滿挑戰及撤出俄羅斯業務，L'Occitane en Provence 於第二財季銷售淨額仍保持1.3％增長。撇除俄羅斯，其第二財季增長率
為4.2％。歐舒丹中午報21.05元，上升5%。

【滙豐控股5】滙豐上季稅前盈利按年跌42% 邵偉信將離任CFO  詳情請看【下一頁

上半年度，歐舒丹所有地區均錄得增長，增長最快地區為美洲，銷售淨額按固定匯率計算，按年升59.8％；其次為歐洲、中東及非洲增長8.2％，以及亞太地區升1.9％。其中亞太地區於第二季度表現稍佳。大部分市場均實現雙位數增長，由香港、澳洲及馬來西亞所帶動。香港以區內旅遊零售及分銷的強勁增長以及成功的跨境線上業務實現雙位數增長。地區增長部分被中國業務按固定匯率計算中十數百分比的跌幅所抵銷，但第二季度降幅較第一季度有所收窄。中國續是集團亞太地區最大的市場，佔上半年度總銷售額13%。

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

由於收購Sol de Janeiro，批發繼續成為增長最快的渠道，銷售淨額3.1億歐元，按年增長50.9％。於上半財年，零售渠道的人流及旅客銷售上升，其銷售淨額按年增長4.4％，而線上渠道則恢復增長2.2％。撇除俄羅斯，零售及線上渠道分別增長7.1％、3.3％。截至9月，自有零售店總數1,380間，今年迄今淨關閉121間，其中110間位於俄羅斯。另外，線上渠道佔集團銷售額的比重保持穩定於29.4％。

華潤啤酒123億人幣收購 貴州金沙酒業55%股權  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

L'OCCITANE（00973） 港股

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