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【初創融資】WhatsApp 客戶服務平台WATI　完成B輪融資籌逾1.8億港元

科技 10:01 2022/10/26

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香港初創WATI宣佈，剛完成的B輪融資中再籌得逾 1.8 億港元（2,300 萬美元），資金將用以擴大團隊及產品規模，並積極於全球擴張業務。

【Apple】兩大蘋果作業系統更新　 iPadOS 16、macOS Ventura釋出

【撤出俄羅斯】未找到買家維持業務　SAP延遲撤出俄羅斯計劃

WATI於10個月前獲得6,500萬港元（830 萬美元）A輪融資，今輪融資由Tiger Global牽頭，除現有投資者紅杉資本印度及紅杉資本東南亞（Sequoia Capital India & Southeast Asia）外，全新投資者 DST Global Partners 及Shopify亦有份聯合投資，是次投資為 Shopify首次對東南亞地區營運的初創公司進行創業投資。

這筆資金將用於擴大香港的團隊規模及投資於低代碼的對話編輯器，WATI 亦銳意積極擴大版圖，計劃於拉丁美洲、巴西、新加坡及馬來西亞拓展業務。 

WATI 辦公室設於香港，雖然其管理層及多位重要的技術和工程人員均長駐香港，但公司仍積拓展遠距離團隊，於過去 10 個月，遠距先行（remote-first）的工作團隊增長逾 50%，更成功吸引來自 Twitter 及 Freshworks 的人才加入團隊。

編輯：梁巧恩

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